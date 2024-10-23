吃西洋菜、牡蠣 最能抗憂鬱

綠葉蔬菜、生菜、辣椒和十字花科蔬菜，都能抗憂鬱。(圖／123RF)

現代人生活壓力大，經常有憂鬱的傾向，透過食療也許可以適當程度改善。有研究詳細分析含能夠抗憂鬱的各項營養素，列出44種動植物界抗憂鬱食物的排行榜。

2018年發表在「世界精神醫學雜誌」(World Journal of Psychiatry)的一項研究，分析了34種對人類至關重要的營養素，為了找到有效對抗憂鬱症 的食物。

研究結果發現，12種抗憂鬱營養素和憂鬱症預防和治療有關，包括葉酸、鐵、長鏈omega-3脂肪酸(EPA和DHA)、鎂、鉀、硒、硫胺素、維生素A、維生素B6、維生素B12、維生素C和鋅。

其中得分最高的肉類食物有牡蠣和貽貝等雙殼類動物、各種海產品和動物內臟。植物性食物中得分最高的有綠葉蔬菜、生菜、辣椒和十字花科蔬菜。抗憂鬱蔬菜中西洋菜(水芹菜)居冠，得分為127%，而得分最高的動物性食物是牡蠣，得分為56%。

西洋菜 降血糖、降血脂

水芹菜是植物界抗憂鬱冠軍 。(本報資料照片)

西洋菜中富含的芹菜素(apigenin)，是天然存在的一種黃酮類化合物，有「植物雌激素」之稱，廣泛存在於多種蔬果、豆類、茶葉中。

研究發現芹菜素不僅有鎮靜、抗憂鬱、防抽搐、抗炎作用，而且對人體中樞神經系統、認知性能有保護效用。建議適量攝入水芹菜，補充膳食纖維同時獲得情緒調節的植物源成分。另外2020年國際期刊指出，西洋菜的多酚類具有抗氧化、降血糖、降血脂、抑制腫瘤 細胞生長等多元功效，紐約郵報曾讚譽為「全世界最健康的蔬菜」。

牡蠣 抗疲勞、抗凝血

牡蠣是動物界抗憂鬱冠軍。（圖／123RF）

牡蠣不僅含有豐富的蛋白質、牛磺酸、糖原及鋅元素，而且牡蠣肽、多糖亦被證實具有抗氧化、抗炎、抗高血壓 、抗疲勞、抗凝血、抗腫瘤和抗肝損傷等功能活性。

牡蠣肽主要是通過生物技術(如酶解、發酵)將牡蠣肉加工而制得的酶解產物，其主要成分是蛋白肽和氨基酸，但也含有維生素、微量元素和牛磺酸等功能成分；此外由於牡蠣肽分子量較小，容易被吸收並發揮其生物活性。

因而牡蠣酶解產物被挖掘出具有廣泛的生物活性，除上述活性外，牡蠣肽還具有抗憂鬱、補腎壯陽、促進泌乳、抗腫瘤及成骨等功能活性。