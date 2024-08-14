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砧板別用熱水沖 蛋白質殘渣 遇熱凝固更難洗

劉星君
很多人常一塊砧板切到底，易導致交叉汙染；示意圖。（圖／123RF）
很多人常一塊砧板切到底，易導致交叉汙染；示意圖。（圖／123RF）

天氣炎熱，食物保存成一大學問，若稍加不注意，容易滋生細菌。台灣屏東縣府衛生局食品藥物管理科股長陳彥任、社區營養師胡韻梅提醒，食材保存，要分切適量，避免反覆解凍讓食物變質，也容易造成汙染。

烹調前一夜 放冷藏解凍

肉品與海鮮解凍方式，陳彥任建議「冷藏庫解凍」，烹調前一晚取出，放入冰箱冷藏庫，須有完整包裝或蓋上蓋子，避免吸收冰箱中的異味，也避免食材風乾，且放置在冰箱的下層，避免肉的血水滴落，汙染冰箱其他食物。

低溫冷藏庫下慢速解凍，減少細菌生長的機會，也可保留食物的風味和營養價值，是最推薦也是最安全的解凍方式。

購買散裝蛋 烹調前再洗

營養師胡韻梅說，一般傳統市場常溫蛋的散裝蛋，可直接放在陰涼處保存約7到10天。但天氣炎熱，保存期限會縮短，若放冰箱冷藏，可延長保存時間。

胡韻梅提醒，用水清洗會使蛋殼表面氣孔結構與外界通透性增加，反而提高致病微生物入侵蛋內可能性，尤其沙門氏桿菌，且清洗後保存期限會變短。散裝蛋若表面無附著髒汙，建議包裝好直接放冰箱冷藏，若有髒汙，建議用乾淨的布沾水擦拭乾淨。

「烹煮前務必清洗，母雞下蛋的產道跟糞便排泄位置相同。」胡韻梅說，蛋殼易沾染雞糞，雞糞裡常有大腸桿菌或沙門氏桿菌，料理前清洗可避免在敲開蛋殼時，表面病菌與髒汙接觸到可食雞蛋

砧板要兩塊 生熟食分開

很多人常一塊砧板切到底，易導致交叉汙染，營養師胡韻梅說，使用砧板務必生熟食分開並做標記，或以不同顏色砧板區分，若能準備第3個砧板處理蔬菜會更好。

胡韻梅提醒，砧板使用後需立刻清洗，避免食材殘渣停留在砧板表面，使微生物滋長。清洗時以食品用洗潔劑搭配細纖維菜瓜布刷洗，避免使用鋼刷刮傷砧板表面。不要直接用滾燙熱水沖洗，因食物殘渣中的蛋白質遇熱凝固反而不容易洗淨，洗淨後放在通風處晾乾、保持乾燥以免發霉。

陳彥任說，砧板有明顯刀痕、變（黑）色與發霉時，要即刻更換，若常使用但無明顯外觀變化，建議2到3年就更換。

米飯放室溫 勿逾2小時

隔夜菜帶便當要注意，陳彥任說，隔夜菜應以玻璃、不鏽鋼、陶瓷材質容器保存較安全，飯菜煮好後先裝便當，只要摸便當盒感覺不燙手，就可放冰箱冷藏，避免變質。

有些人習慣一次煮一大鍋飯，放在冷藏吃一整周，陳彥任說，「米飯只要放在室溫逾2小時，就會開始變質，炎熱的夏天，若發現米飯有稍微發黏，代表開始滋生仙人掌桿菌，再加上食用前未徹底加熱，易導致食物中毒。」

陳彥任說，煮完飯後放置6℃左右，即可放置冰箱冷藏，勿放在室溫超過2小時，冷藏溫度為4℃以下，拿出冰箱復熱，加溫達70℃以上，才有殺菌效果。

陳彥任說，未用餐前，可先用保鮮盒、玻璃碗將米飯以小份量分裝，並覆上一層保鮮膜，放涼後不燙手，立即放入冰箱冷藏。現在的小家庭人口數少吃不多，最佳方式是煮適當飯量，當天食用完，避免大量食物貯存冰箱。

許多人喜歡醃製泡菜，自製各種發酵食品，胡韻梅提醒，自製發酵食材需清洗乾淨，有腐爛部位要去除，避免發酵失敗或異味。發酵環境要清潔衛生，日曬蔬菜不直接接觸地面，上層有遮網覆蓋。盛裝玻璃瓶清潔乾淨並消毒，以避免雜菌汙染。醃製類食品在食用前先觀察顏色、味道是否有改變及有無黏性產生，若觀察到食物變質發霉，請勿食用。

洗好的蛋敲開後，將蛋打至空碗檢查，否則一顆腐敗的雞蛋，有可能汙染整道料理。(本報...
洗好的蛋敲開後，將蛋打至空碗檢查，否則一顆腐敗的雞蛋，有可能汙染整道料理。(本報資料照片)

若烹調時需使用到多顆蛋，應採取三段式打蛋法，否則一顆腐敗的雞蛋有可能汙染整道料理。洗好的蛋敲開後，將蛋打至空碗A，檢查有無腐壞，確認無腐壞的蛋，再倒入空碗B。

常見4砧板 材質比一比

常見的砧板材質有四種，各有優缺點，建議依切割的食物特性與使用習慣，選擇適合砧板。

1.木頭砧板

適合剁切生肉，較不易造成刀具損傷，但容易吸水、發霉，不可長時間泡水，容易滋生細菌。

2.塑膠砧板

較輕薄、平價，但容易留刀痕，若損傷嚴重須更換。高溫、高油食物不可直接放塑膠砧板切，以免超過耐熱溫度。

3.玻璃砧板

不易附著氣味、較耐高溫，但容易使刀具變鈍，且使用時易滑動，需特別小心。

4.不銹鋼砧板

是近年來常見新材質，表面光滑、不易留刀痕，方便清洗與保養，但易造成刀具磨損，使用時易滑動，需特別留意安全操作的問題。

高溫 低溫 雞蛋

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