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巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

3高族 別頻繁進出冷氣房、灌冷飲

記者賴昀岫／台北報導
今年熱傷害人數較去年同期增加約3成；示意圖。（本報資料照片）
今年熱傷害人數較去年同期增加約3成；示意圖。（本報資料照片）

天氣持續高溫炎熱，「我這條命 是冷氣給的」的迷因圖，近期在網路上暴紅。

醫師提醒，如果頻繁進出冷氣房，忽冷忽熱的環境，以及為消暑而在短時間大量喝冰飲、吃冰品等，容易使血管收縮、血壓上升，有三高問題的民眾，需要多留意胸悶、胸痛、呼吸困難等，一旦有腦中風徵兆，應立刻就醫。

高溫炎熱外出更要注意防曬、多補充水分，小心中暑。

台灣衛福部國健署慢性疾病防治組長吳建遠提醒，如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈或暈厥等心肌梗塞症狀，或出現腦中風徵兆，可以透過「微笑、舉手、說你好」判斷自身是否有嘴角歪斜臉不對稱、平舉雙臂，是否無力下垂、是否說話不清楚等，如有以上情形應立刻就醫，把握黃金治療期。

高血壓、高血糖、高血脂等「三高」在初期通常沒有明顯不適症狀，可能因不易察覺而造成延遲診斷與治療。

逆轉三高

吳建遠建議可從以下4大面向著手：

1.定期健康檢查：持續追蹤三高，居家量測血壓可以「722」原則，連續7天量、早上起床後、晚上睡覺前各量1次、每次量2遍取平均值。

2.戒菸：戒菸能改善血壓、血脂異常。

3.遵循「少油、少鹽、少糖及高纖」飲食原則：多選擇天然、原型、少加工食材，並以白開水取代含糖飲料。

4.規律運動：養成「每天30分鐘、每周至少達150分鐘」中強度運動習慣。

三高 中風 高溫

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