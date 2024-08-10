我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

看色烹調 保留最多蔬果營養

陳詩婷／康寧醫院營養師
不同顏色的蔬菜都有不同的營養價值，要適當烹煮才能完整攝取營養；示意圖。（圖／123RF）
不同顏色的蔬菜都有不同的營養價值，要適當烹煮才能完整攝取營養；示意圖。（圖／123RF）

每一種蔬菜都有不同的營養價值，紅色蔬果富含茄紅素、綠色含有葉黃素或葉綠素、紫色富含花青素…，這些天然植化素，有助抗氧化、抗癌、保持年輕等。可是到底怎麼烹煮，才能完整攝取這些植化素的營養價值？

紅色：高溫釋茄紅素

番茄、紅椒等

紅色蔬果含有大量抗氧化成分「茄紅素」，有助乳癌、攝護腺癌的防護。不過，茄紅素的釋放得透過高溫烹煮，才能破壞植物的細胞壁，使茄紅素被釋放出來。值得注意的是，釋放出來的茄紅素不耐高溫，建議快炒兩、三分鐘，就應該趕緊起鍋；同時，茄紅素是脂溶性物質，烹飪時加點油一起烹煮，能更充分吸收。

紅色番茄適合加油高溫烹煮；示意圖。（圖／123RF）
紅色番茄適合加油高溫烹煮；示意圖。（圖／123RF）

橘黃色：加油煮更營養

南瓜、地瓜、黃椒、胡蘿蔔等

橘黃色蔬果含有豐富的β-胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素等，有助於提高細胞的免疫力、維持視力健康、改善膚質。這類營養素都是脂溶性營養素，也耐高溫，應該加油一起烹煮，才能將其營養素更好釋放出來。

深綠色：速汆燙別放醋

菠菜、青花菜、青江菜、地瓜葉等

深綠色蔬菜含有豐富的葉綠素、鈣質、葉酸等營養素，有助維持視力、鞏固骨骼及牙齒。葉黃素可以保護眼睛、預防白內障。不過，葉綠素高溫長時間烹煮會使營養素活性降低，若加醋會使葉綠素喪失活性，所以，煮葉菜類速度要快，且不要放醋。

綠色青花菜適合快速汆燙；示意圖。（圖／123RF）
綠色青花菜適合快速汆燙；示意圖。（圖／123RF）

深綠色蔬菜含有豐富的葉綠素、鈣質、葉酸等營養素，高溫長時間烹煮會使營養素活性降低...
深綠色蔬菜含有豐富的葉綠素、鈣質、葉酸等營養素，高溫長時間烹煮會使營養素活性降低；示意圖。（圖／123RF）

白色：速水炒再放油

山藥、洋蔥、大蒜、蘑菇、白蘿蔔等

白色蔬果含有豐富的含硫化合物，有助於排除呼吸系統的毒素，對於心臟血管方面也有幫助。含硫化合物為水溶性營養素，且不耐高溫，建議可以快速水炒，最後再加油，保留蔬菜的營養價值，口感也較清爽。

藍紫色：純涼拌最營養

紫洋蔥、紫地瓜、茄子等

藍紫色蔬菜含有豐富的花青素，對心血管有益；多吃紫色系的蔬果，免疫力及腦力也能提升。因為花青素是水溶性營養素，怕熱也怕水，所以，切絲當涼拌菜最為適合；若不喜歡吃涼拌菜，也可以快速燙熟拌調味料即可食用。(陳詩婷／康寧醫院營養師)

高溫 免疫力

上一則

老人排汗散熱慢 5招預防熱傷害

延伸閱讀

綠健飲 幫助抵抗流行病毒 提高免疫力

綠健飲 幫助抵抗流行病毒 提高免疫力
「康複力」海藻多醣體 提升癌友免疫力

「康複力」海藻多醣體 提升癌友免疫力
槲皮素護心臟大腦、提升免疫力 藏在多色蔬果

槲皮素護心臟大腦、提升免疫力 藏在多色蔬果
養生／六大抗發炎維生素 這樣吃最好

養生／六大抗發炎維生素 這樣吃最好

熱門新聞

專家提醒，雖然性病等外觀表現需要受到專業訓練，但民眾仍可以透過簡單的方式觀察，保護自己。示意圖。（本報資料照片）

七夕一夜情防性病守則 專家：看到「這些」現象快跑

2024-08-03 05:14
振興醫院心臟血管內科主治醫師劉怡凡表示，18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現才能控制正常的血壓；示意圖。（123RF）

夏天中風、心肌梗塞上身 醫：多做一件事降低罹病風險

2024-08-06 05:30
清洗食材，水果應優先清洗，可拿一支洗臉刷，將表皮刷一下，再用水沖一次，接著洗蔬菜，最後才處理肉類。（本報資料照片）

防念珠菌吃進肚 水果都要洗

2024-08-02 02:00
台灣拳擊女將林郁婷（左）被捲入巴黎奧運的性別風暴。（本報資料照片）

超罕見狀況 專家：染色體XY卻為女性外觀 有3可能性

2024-08-07 05:22
精神科醫師提醒，當親友出現衝動、暴躁狀況，旁人能做的就是盡快尋求警政系統協助。示意圖，（本報資料照片）

男自宮後墜樓…「極不尋常」 醫師分析背後恐有這2大原因

2024-08-03 17:18
醫師從病人的腹腔和肛門分別取出活鰻魚和檸檬。（取材自ODDITYCENTRAL）

男子從肛門塞入活鰻魚還用檸檬塞住 醫：真的太誇張了

2024-08-09 05:06

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸