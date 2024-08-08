搞懂豆類蛋白質 口感粉粉鬆鬆 原來吃到澱粉豆

鷹嘴豆 。(圖/123RF)

市面上的豆類琳瑯滿目，但許多人卻不知豆類的屬性，吃錯而造成營養不均，最常見的就是把「澱粉豆」當蔬菜或蛋白質吃。新北市立土城醫院營養治療科營養師謝書毓表示，常見的綠豆、紅豆、花豆、蠶豆、鷹嘴豆、皇帝豆、青豆仁（豌豆）等，因富含澱粉，都屬於六大類食物中的「全穀雜糧類」。

從營養價值來看，謝書毓說，「澱粉豆」顧名思義，就是澱粉含量較高的豆類；以口感來判斷，澱粉豆的口感粉粉的、鬆鬆的，不像蛋白質豆是粒粒分明。

而吃進澱粉豆後，體內會將澱粉轉化成葡萄糖，提供身體熱量及能量。但與同樣含有精製澱粉的白飯、麵食相較，澱粉豆含有較多的膳食纖維、礦物質、維生素等，包括鉀、鎂、鈣等。

雖然有些澱粉豆也富含蛋白質，但並不能作為蛋白質攝取的主要來源。謝書毓舉例，近年來吃素的人愈來愈多，常以鷹嘴豆取代黃豆，作為攝取蛋白質的來源，雖然鷹嘴豆的蛋白質含量在澱粉豆裡是最高的，但相較屬於蛋白質的黃豆來說，含量也只有一半。

另外，黃豆、黑豆、毛豆等蛋白質豆，其所含的是「完全蛋白質」，但澱粉豆所含為「不完全蛋白質」，並不能作為蛋白質主要來源。如果要從豆類獲取植物性蛋白質，還是以攝取黃豆、黑豆、毛豆等蛋白質豆較佳。

豌豆仁 。(圖/123RF)

另一種常被誤判的澱粉豆，就是「三色豆」裡的豌豆（青豆仁）。豌豆常與胡蘿蔔、玉米組合成冷凍三色豆，當作各種餐點的配菜，民眾常誤以為豌豆是蔬菜豆，孰不知它其實是澱粉。因此，應充分了解豆類屬性，才能均衡攝取。

在澱粉豆的食用方式上，謝書毓說，所有豆類都含有不容易消化的寡醣，在經由腸道細菌消化的過程中，容易產生較多的氣體，如果一次吃太多豆類，容易引發脹氣等腸胃不適。她建議應採用「搭配其他食物」的吃法較佳，如可以將綠豆、紅豆加入米飯共煮，而皇帝豆、豌豆等也可與其他蔬菜或肉類搭配料理。

吃澱粉豆，必須納入一整天的澱粉攝取總量計算。如果當天已經吃了綠豆湯、皇帝豆等……米飯等澱粉就必須減量。謝書毓說，每個人依身體所需熱量不同，每天所需的澱粉量也不同，依台灣衛福部國健署公布的每日飲食建議量，如果依體重、工作活動量不同，每天所需熱量1200大卡者可吃1.5碗；1500大卡者可吃2.5碗；1800大卡者可吃3碗；而一天熱量需求高達2700大卡者可吃4碗。但實際攝取量仍因個人患有不同疾病，而有所不同。

謝書毓提醒，患有糖尿病者，一旦澱粉食物攝取太多，恐影響血糖控制，一般人喝一碗綠豆湯可能沒事，但糖尿病患者喝一碗綠豆湯，就可能已超過一天所需攝取份量，此時血糖容易突然升高，影響病情，這是在吃澱粉豆時，必須特別注意的地方。

紅豆與綠豆 。(圖/123RF)

此外，綠豆、紅豆、花豆等澱粉豆，因含有較高的磷及不完全蛋白質，在身體消化、代謝的過程，容易增加腎臟負擔，建議慢性腎臟病患者也須忌口。而民眾常吃的蠶豆酥、豌豆酥一類零嘴，都是高油、高鹽的加工食物，對於高血壓 的患者來說，不宜吃太多。

現在正值夏天，為了消暑，很多人喜歡來一碗綠豆湯，一天應以幾碗為限？謝書毓表示，一碗滿滿都是料的綠豆湯，其熱量接近一碗白飯約280大卡，且喝綠豆湯時多會加糖，熱量還會更高，「每天喝一碗，其實就很多了」。建議民眾喝綠豆湯當點心，每天不要超過一碗；如果是糖尿病患者，喝了綠豆湯後，正餐的飯類就不能再吃了，避免澱粉攝取過量，一定要特別注意。