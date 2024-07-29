香蕉竟比芒果更甜 糖友吃多血糖狂飆

香蕉富含鉀離子，有助預防運動時抽筋，但糖尿病患食用應注意分量。（圖／123RF）

夏天是香蕉和芒果生產旺季，有糖尿病患認為香蕉有抗性澱粉，而且比較不甜，不敢吃芒果，但三餐飯後都吃上一根香蕉，三月後回診發現，糖化血色素數值飆至7.5（正常值約為6）。醫師指出，香蕉的升糖指數（GI值）51，高過芒果的41。相較之下，芒果比香蕉不易引起血糖波動，但吃水果應注意分量，過量攝取一定影響血糖控制。

台北初日診所減重 專科暨新陳代謝專科醫師周建安指出，門診中曾有一位50歲糖尿病患者，遵循「水肉菜飯果」的進食順序，但三個月回診時抽血檢查，糖化血色素突然飆至7.5。詢問之下發現，原來患者想吃水果，於是把「感覺糖分低、熱量也低」的香蕉當作三餐飯後的點心，沒想到血糖數值宛如失速列車。

周建安解釋，香蕉比芒果更容易引血糖上升，糖分含量也高於芒果，香蕉的升糖指數（GI值）51，也高過芒果的41，GI越高，血糖上升速度越快；芒果也含有較多的膳食纖維，有助於減緩糖分吸收，成分中的「芒果苷」還具有抗發炎與降血壓的特性，「真的不要再誤會芒果了！」

不過，周建安提醒，糖尿病患者選擇水果時，應該更嚴謹並重視分量。芒果裡的芒果多酚與各種礦物質、維生素，有助於改善胰島素敏感性，糖分吸收，但食用仍不宜過量。建議糖尿病患者可選擇「愛文芒果」，一次以半顆中型愛文為限，一天不超過兩份，並搭配纖維與蛋白質，降低血糖波動。