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夏天手腳冰冷 四肢末梢血液循環不良恐中風

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夏天進出冷氣房溫差大，手腳冰冷跟吹冷氣有關嗎？醫師提醒，血循不順暢才是關鍵；示意圖。（圖／123RF）
夏天進出冷氣房溫差大，手腳冰冷跟吹冷氣有關嗎？醫師提醒，血循不順暢才是關鍵；示意圖。（圖／123RF）

夏天也可能會有手腳冰冷？一般來說，溫度低血管收縮易導致手腳冰冷，而手腳冰冷常見與心臟血管循環有關，當血管阻塞或貧血，血液流到末端肢體的量減少，導致四肢末梢血液循環不良，就容易造成手腳冰冷。如果本身有慢性疾病如糖尿病等，或是夏天吹冷氣都可能造成手腳冰冷問題加重。

手麻腳麻 健康拉警報

台灣高雄大中診所院長吳政航醫師表示，血液循環不良不只出現在身體四肢末端，也會出現在重大器官內血管中，因此不能輕忽手腳冰冷、容易手麻腳麻的現象，然而造成手腳冰冷的原因很多，常見情形如下：

1.主要多因血液循環不良引起。

2.內分泌異常，像是甲狀腺低下、身體代謝變差。

3.腎上腺功能異常、腎上腺素分泌不足，身體缺乏能量。

4.受到外在細菌或病毒感染，也會導致畏寒、四肢冰冷。

5.其他，例如腦幹腫瘤導致溫控感受異常。

吳政航醫師指出，末端循環不良又以三高慢性病患為高危險族群，如膽固醇高容易導致血管阻塞，血液不暢通；高血糖的糖尿病患全身代謝出問題，影響血管正常運行，也會有末梢神經異常狀況；長期高血壓容易導致血管不健康，加上久坐、不運動，都會增加血管硬化或阻塞的機率，而末梢手腳冰冷更是健康亮紅燈的警訊。

多數人擔憂的中風，往往發生前微循環已經不佳，通常先從末端細小血管開始不暢通，再來中型血管如腎臟、肝臟血管，大型血管像是心臟、腦部血管，從細小血管出問題不予理會，逐漸惡化，最後可能出現大血管病變。

腦中風部位 影響預後

腦中風可分為出血性中風和缺血性中風兩種類型，吳政航醫師說明，血液循環不良常是發生缺血性腦中風的危險因子，因心律不整、心臟病有服用抗凝血劑或血壓過高可能會導致出血性腦中風；此外因車禍、外傷撞擊等，或是腦血管有動脈瘤意外破裂等，也可能會導致出血性腦中風發生。

吳政航醫師進一步分析，若以發作部位來判斷如大腦皮質中風，會出現單側肢體無力、感覺麻木，臉部兩邊肌肉不對稱、口齒不清，也可能合併耳鳴、暈眩、單側頭痛、鈍痛等。中風初期可能是影響小部分，若中風面積持續擴大，影響到腦幹，就會出現更嚴重神經學症狀、甚至不可逆永久性症狀。因此，一旦有前述症狀發生，應盡速就醫，掌握黃金3小時內施打血栓溶解劑或進行取栓手術。

銀杏葉萃取物 可改善

常見民眾因為手腳冰冷、手麻腳麻，希望服用保健藥品改善症狀，嘉義大和藥局龔聖煒藥師指出，預防腦中風有降低膽固醇的紅麴、納豆、富含Omega-3的魚油等；銀杏葉則能有效改善手腳冰冷、手麻腳麻症狀。

龔聖煒藥師解釋，雖然手腳冰冷麻木症狀在冬天相較常見，但夏季炎熱，水分容易攝取不足，導致血液容易混濁，容易出現肩頸痠痛，再加上夏天頻繁進出冷氣房溫差頗大，身體血管快速擴張收縮導致血液循環不好，也使得手腳冰冷的情況更常見。除此之外，糖尿病患血糖控制不佳，在高溫氣候下，血液循環不佳情況更甚。這些情況都可以藉由銀杏萃取物保養獲得改善。

吳政航醫師提醒，防範中風必須從日常做起，三高患者平時應多加留意，並規律服藥；菸成分中的尼古丁含焦油和致癌物質，會提高血管硬化和阻塞風險，應戒菸；久坐、不運動更會導致血液循環變慢、血管不健康，應進行持續且緩和性運動如慢跑、快走，每周3次，每次30分鐘，持之以恆，讓血管維持彈性健康。龔聖煒藥師則建議，夏天1日補水量以體重乘以30c.c.為基準，並減少曝曬在大太陽底下。

（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=63595

中風 三高 心臟病

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