5種人 穿拖鞋出門超危險

老人家身體反應緩慢，平衡感不佳，非常不適合穿拖鞋出門；示意圖。（圖／123RF）

夏季炎熱，不少人會改穿拖鞋出門。對此，有醫師表示，穿拖鞋可能存在三種危險，並不是人人都適合穿拖鞋，特別是五種人不太適合穿著拖鞋出門。

風險1：滑倒

台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒說，滑倒是穿拖鞋最常見的危險，由於拖鞋抓地力較差，容易造成滑倒風險。尤其人群聚集的地方，或上下爬樓梯、甚至有人穿著拖鞋去登山步道。如果走過的地方剛好下過雨，滑倒不僅可能導致自己受傷，還可能造成身邊的人也一起受傷，因為滑倒或跌倒當下，手會反射狂抓可以抓到的東西，就容易傷到別人。

風險2：絆倒

另一種常見的危險就是被人或地上物件絆倒。若走在凹凸不平的街道或巷子，平衡不好容易走路踩空或踩不穩，導致絆倒受傷。而如果在人來人往的地方，就算沒有踩到別人的鞋子，別人也很可能會踩到你的拖鞋後跟，讓你容易跌倒。再加上，穿拖鞋時，腳踝的活動範圍較大，更容易會被絆倒。

風險3：刮傷

還有一種危險就是容易被刮傷。在人群聚集的地方地面上，可能存在碎玻璃、鐵釘等尖銳物品，穿拖鞋走路時，容易被刮到而受傷。

那麼該如何避免拖鞋所帶來的危險？醫師建議，想避免拖鞋所帶來的危險，可以採取以下措施：

穿拖鞋確實是許多人的選擇，但在不合適的時間和地點長時間穿夾腳拖鞋或拖鞋可能會導致一些潛在的危害。以下是一些不太適合穿著拖鞋，到處趴趴走的族群：

1.體重過重者

如果體重較大，腳部的壓力會更大，穿涼鞋或拖鞋時，受傷的風險會增加，腳的靈活度也一定程度受阻。

2.腳踝、關節 受傷者

如果腳踝或關節受傷或正在復健中，穿拖鞋可能會進一步加重這些部位的負擔。

3.糖尿病患或糖足患者

糖尿病患者的周邊神經感覺可能較遲鈍，容易受傷卻沒有感覺，這可能導致進一步的感染，尤其是有明顯糖足病的患者，更不適合穿拖鞋。

4.內耳、腦部受傷者

黃軒說，常在醫院看到剛剛腦創傷的病人或腦中風 的病人，穿著拖鞋在醫院到處走動，但這樣其實這很危險，因為維持身體平衡系統的器官若受損（如內耳受傷或腦部受傷），萬一拖鞋踩空或被地板上任何勾住，這些高危險族群很容易二次傷害。

5.老人家

老人本來就是非常不適合穿著拖鞋的人。身體反應都緩慢，平衡感不佳，容易絆倒，身體也容易受傷，因此老人家在選擇鞋子時，大家要特別關心他們一下，不要讓他們穿拖鞋出門。

黃軒提醒，在挑拖鞋時，要注意包覆性和材質，選擇那些有足弓支撐的鞋子，讓腳趾前方有足夠的空間，也不要找那些墊太高的拖鞋，以保持腳踝的穩定度。