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吃芒果 掌握2重點降過敏 4種人盡量少吃

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芒果營養成份高，除防癌之外，還可護眼、增食慾。（圖/123RF）
芒果營養成份高，除防癌之外，還可護眼、增食慾。（圖/123RF）

夏天吃水果，少不了酸甜多汁、令人垂涎欲滴的芒果。教你芒果3種切法優雅吃。此外，一般總認為芒果比較「毒」而不敢多吃，其實只要掌握2個重點，並適量，大可安心吃。

1.果皮洗乾淨

一般說芒果「毒」，就中醫理論來看，因芒果屬於「發物」，慈濟醫院中醫師廖振羽指出「發物，就是食物誘發身體過敏的意思」。引起過敏的物質，主要是芒果皮上的漆酚(urushiol)，因此只要注意在食用前確實將外皮清洗乾淨、戴手套洗更可避免接觸到手部、臉部皮膚，大幅降低過敏。

2.以「削」代替「撕」

洗乾淨後怎麼吃又是另一個重點。根據《康健雜誌》訪問台北市立聯合醫院林森中醫院區中醫師劉佳祐指出，切芒果以「削」代替「撕」，去除果皮與果肉間的細毛，就能避掉芒果的發性，降低發炎和過敏程度。

切芒果3方法好優雅

吃芒果最困擾的是，切的亂七八糟，湯汁流滿桌，也把手搞的黏膩膩的。農糧署邀請達人教你芒果3種切法，不管是要請客人吃擺盤好看，還是要自己大口享用，或是想優雅的邊看電視邊用湯匙挖來吃，都很方便。

1.切丁：然後沿著蒂頭旁邊兩側向下切兩半後，再切成二至三片，沿皮切下果肉，再把果肉切成小塊丁狀，就是好看的切丁芒果。

2.大口吃：拿一支牙籤，沿著芒果外皮畫一圈。將牙籤深入果皮向下壓，就可以將芒果皮打開，整顆大口吃。

3.湯匙挖：抵住芒果果核橫切一圈，畫了一周後轉開，分成二半，就可用湯匙直接挖來吃。

芒果抗癌、護眼 營養成分高

其實芒果營養成分高，根據台灣癌症基金會資料指出，芒果含有維他命A（ß-胡蘿蔔素）、維他命C和鉀，除防癌之外亦可抑制動脈硬化、高血壓並能維持皮膚白嫩、舒緩暈船和止吐。芒果所含維他命B6、B1、B2均對人體神經有安定的作用，暈車時吃土芒果或芒果乾可舒緩症狀。芒果的維他命C含量也很高，是木瓜的1.5倍，是香蕉、鳳梨的2倍。維他命A、ß-胡蘿蔔素對眼睛症狀有幫助，像是乾眼症、色盲。此外，夏天若胃口不好，吃一些芒果可增加食欲，並可解渴、消暑和利尿。

芒果吃多，可能短期內會有皮膚發黃的現象。原則上只要不吃過量，都沒問題。

4種人要少吃或避吃：

一、過敏體質者。如果吃了後嘴唇紅腫或起疹，只要多喝熱茶，症狀會慢慢消失，就可以再吃。少數嚴重者，症狀若持續沒好轉，應就醫檢測是否為蕁麻疹等過敏性疾病。

二、身體皮膚有傷口、發癢發疹、口角發炎、口內生瘡等上火者，也要少吃。

三、芒果屬低、中鉀食物，患有急性或慢性腎臟病的患者，應酌量食用。

四、於芒果屬中GI水果（GI值55-70），吃太多容易導致肥胖，糖尿病患者更應適量攝取，以免血糖過高。

檢測 癌症 高血壓

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