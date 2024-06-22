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酷暑下如何養生？中醫師教「養心」妙招

健康醫療網／記者艾瑞報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

高溫天氣來臨，21日迎來二十四節氣中的「夏至」後，該如何養生？飲食上又該注意些什麼？

古代有句諺語「冬至湯圓、夏至麵」，為何夏至過後，宜多吃小麥做成的麵？「比起用糯米製成的湯圓，由麥製成的麵食，就食物的屬性上來說，比較涼爽，更能促進食慾。」中醫師陳潮宗解釋。

「養心為主」 多吃紅、酸食物 少吃鹹

「春夏養陽、秋冬養陰」是中醫重要的養生原則；夏至是北半球一年中白晝最長、黑夜最短的時刻，傳統中醫認為，由於夏至過後，氣溫變熱，許多熱性疾病(如中暑)變多，間接性的疾病也隨之而來，像是食慾不振。

陳潮宗中醫師說，「從中醫的觀點，夏至養生，養『心』是關鍵，這個『心』不單單指心臟，而是首重『心神安寧』。主要是因為天氣熱，容易水分攝取不足，造成血液黏稠度過高，進而影響血液循環。建議大家可多吃一些清肝利水、消熱的食物。例如：苦瓜、冬瓜、茄子和小黃瓜等。」

另外，也可多吃紅色食物。陳潮宗說，「中醫認為，每個季節都與我們人體的器官相對應，盛夏時節五行屬火，對應心臟，五行屬紅，因此多吃紅色的食物，能補氣養血，達到養生效果。如果可以，少吃甜，改吃酸鹹，主要是因為夏天易流汗，吃一些酸味食物有助減少出汗；而吃鹹鹹的食物，則能補充因為汗水而流失的鈉，幫助電解質恢復平衡，改善大量出汗帶來的不適。」

「養肺為輔」 避免久待躁熱環境

心肺相連，簡單來說，心臟會將肺部高含氧量的血，經動脈運輸供應到身體各部位，同時，亦會把血液從身體各處經靜脈集中送往肺部，彼此就像齒輪運作，互相牽引。如果其中一方產生問題，另一方也可能受到影響。陳潮宗提醒，「所以夏至除了要養心，避免長時間待在躁熱環境，潤肺也很重要，平常可多吃像是白木耳等富含果膠的食物，或者適量喝些胖大海茶、羅漢果茶(放涼飲用更好)都是不錯的選擇。」

宜吃「3類食物」 忌做「3件事」

夏至養生宜清心火，陳醫師建議不妨多吃以下3類食物。

1.清淡食物

包括綠豆、青菜、瓜類、甘蔗、梨子、雞肉、魚肉。因為夏季濕熱，容易使人體的消化道機能變弱，建議可以清淡飲食，降低對腸胃的刺激。

2.苦味食物。

苦瓜、蓮子、芹菜、秋葵等都是不錯的選擇。中醫認為苦味食物可以清熱除濕、清心消炎、活血利尿、消除煩惱、平靜心情。

3.酸味食物。

番茄、檸檬、烏梅、山楂、鳳梨、奇異果、葡萄。酸味食物不僅生津止渴、健胃消食、亦能促進食慾。

面對高溫，許多人長時間待在冷氣房，又或者因工作關係，經常進出冷氣房，忽冷忽熱的溫差使得皮膚毛孔快速收縮，交感神經過度反應，常造成身體調節不適，產生頭痛。「冷氣病」隨之而來。對此，陳醫師提醒，「平時一定要保持運動的習慣，開冷氣時，室內溫度千萬別調得太低。另外，忌夜臥貪涼，小心感冒；晚上10時過後，最好別碰冷的食物，以免影響腸胃道消化。」

超簡單消暑法寶 1消暑茶飲 +2穴位按摩

●生脈茶

食材：西洋蔘、麥冬、五味子。

作法：食材各5克，加上1500至2000c.c.，慢火熬煮10分鐘即可。

功效：祛除夏季炎熱，汗出過多的心悶不適。

神門穴(手腕橫紋，靠小指側的凹陷處)：可安神寧心，清火涼營(心血)，調氣逆。

足三里(膝蓋下方，外膝眼下四橫指處)：調理脾胃，和腸消滯，清熱化濕。

【本文授權轉載自健康醫療網

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