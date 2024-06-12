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如何快樂度過餘生 已成高齡女性新課題

張瀞文
女性的平均壽命比男性長，無論有沒有結婚、有沒有孩子，都有比較大的機會獨自度過餘生；示意圖。（本報資料照片）
女性的平均壽命比男性長，無論有沒有結婚、有沒有孩子，都有比較大的機會獨自度過餘生；示意圖。（本報資料照片）

阿月在退休不久後成為照顧者，68歲時照顧70歲生病的先生，七年後，先生離世，她終於不需要再擔任照顧者，但75歲的她也病了，獨居又病痛纏身，獨自度過身體不健康的餘生，一直到83歲離世。阿月的故事是目前台灣女性年老生活的樣板，已婚女性在退休後的多數時間都在照顧生病的配偶，經歷漫長的照顧歲月後，獨自面對生命中衰弱死亡的最後幾年。

一個人的老年 不需悲苦

「我們從統計數據理解到，老年的問題就是婦女的問題。」台灣望年協會創會理事長曹愛蘭長年關注婦女權益，她認為，女性生命裡有些獨特處境，例如照顧、例如獨立生活，這些都不是過去的男人會關心的議題，多數男性認為自己會被太太照顧到生命的最後一天。

許多女性的老年生活重心，是照顧生病的伴侶；示意圖。（圖／123RF）
許多女性的老年生活重心，是照顧生病的伴侶；示意圖。（圖／123RF）

以台灣為例，根據台灣衛福部數據，男性平均健康餘命70歲、女性75歲；平均餘命，男性77歲、女性83歲。而台灣初婚年齡，是男大於女兩歲。「不管你是否結婚、有孩子沒孩子，所有女人大概都會一個人面對自己的老年。」曹愛蘭強調，在長壽高齡社會裡，女性對自我處境有覺察，才可能起身行動，追求有尊嚴的生活，改變過去的樣板人生，不需孤單悲苦，即便一個人，也能當個快樂的老太太。

寫小說學理財 翻轉老化

現年76歲的曹愛蘭正在嘗試一個快樂餘生──她74歲開始提筆寫小說創作，作品還獲選到德國法蘭克福書展參展，最近構思的，是母女關係的糾結以及和解的故事；她和好友創立台灣望年協會，開設理財、善終等課程，倡議「自主老年」；她學理財，將名下房子售出投資債券，創造被動收入，為自己賺退休金；最近則迷上了使用AI，終於可以看懂許多西班牙文的書籍。

台灣望年協會有「望年小旅行實驗計畫」，每個人都可以提出日期及地點，想要參與的朋友...
台灣望年協會有「望年小旅行實驗計畫」，每個人都可以提出日期及地點，想要參與的朋友到點集合，一起輕鬆旅遊。(圖／台灣望年協會提供)

但是她坦承，關於如何好好度過餘生這件事，大約是她70歲之後才開始關心。70歲之前的她，忙於專業與工作，不覺老之將至，70歲那些年，父親、母親、妹妹相繼離世，她當了好幾年的照顧者，親友逐漸凋零的她深感「哇，我即將變老，要走往人生終點，我該為自己的餘生做準備了。」

她笑說，人生很多事都要「面臨」才會行動。她舉自己任台南社會局局長時的例子，那時一直向民眾宣導家裡要準備地震包，無論是苦口婆心還是威脅利誘，效果都很有限，後來發生了一場大地震，家家戶戶很快就自主地備好東西了。她認為，年輕時覺得遙遠無妨，但不要排斥，多接受相關訊息，老了真的需要時，可以很快抓到重點就夠了。概念、資訊有了，當你人生關卡來了，意識到「我不會永遠活下去」的時候，就知道要開始做那些準備、如何準備。

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