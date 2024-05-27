我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

老花眼不可逆 訓練看近看遠 適時休息延緩

廖靜清
40歲過後，看近物開始吃力，甚至必須拿掉近視眼鏡看書，代表老花眼報到了；示意圖。（圖／123RF）
40歲過後，看近物開始吃力，甚至必須拿掉近視眼鏡看書，代表老花眼報到了；示意圖。（圖／123RF）

年過40歲之後，明顯感覺到體力開始變差，看近物時會「糊糊的」，非常吃力。台灣台安醫院眼科主治醫師林于皓表示，視力模糊是許多眼疾初期症狀，民眾常以為只是眼睛疲勞，會自行購買眼藥水緩解不適，但當頻繁出現頭痛、肩頸痠痛等症狀就醫，經檢查才發現原來是「老花眼」引起的問題。

高度近視 老花提早報到

林于皓說，每個人都會老花，這是眼睛自然老化的現象，通常在40歲過後，負責調節水晶體焦距的睫狀肌逐漸失去彈性，近處的東西變得看不清楚。因此，許多有老花眼的長輩會將物品拿遠，或是拿掉近視眼鏡看字、看螢幕，讓眼睛可以聚焦。

為什麼有些人老花初期不會有症狀，或沒有感覺到視力問題？林于皓指出，老花是一種漸進的過程，有些人初期沒異狀是因為「近視」，所以坊間流傳「近視就不會有老花」的說法，事實上，老花眼與近視相抵消最高為300度，尤其高度近視者是老花提早報到的高危險族群。

老花度數會逐漸增加，平均每5年增加25到50度，若用眼過度或沒有進行矯正，會加速視力惡化。林于皓說，當睫狀肌的調節能力完全喪失時，度數就不會再往上增加，這時老花眼為300度的度數。建議初期老花眼就要配戴老花眼鏡矯正，若長期用力瞇著眼睛看東西，會讓眼睛過勞、乾澀。

多眨眼保持濕潤 適度放鬆

老花眼不可逆，放著不處理雖然不會發生其他病變，但是會影響生活品質。林于皓表示，眼睛「適時休息」非常重要，眼睛在注視時，睫狀肌始終保持對焦的緊繃狀態，要提醒自己不時轉移視線，看向遠方，適度放鬆睫狀肌。護眼重點在於使用眼睛的時間，並且多眨眼保持濕潤，避免眼睛過於乾燥。

想要告別老花，平時要訓練眼睛看遠、看近，不要長時間緊盯3C產品。另外，選擇合適的老花眼鏡矯正，「該戴就戴、不要硬撐」，避免日常都在視茫茫的影像中度過。

老花眼矯正方法

1 配戴老花眼鏡：定期檢查度數配戴眼鏡，如果有近視或遠視，可以選擇多焦鏡片，順暢對準遠、中、近焦距。

2老花雷射手術：進行雷射調整角膜屈光度，利用視差改善老花眼的問題。

3點老花眼藥水：屬於處方藥，可用於輕度和中度老花眼，維持6至10小時的清晰視覺，但只是暫時性。

上一則

再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

延伸閱讀

「SIGHT」重見光明 華人故事片24日起美加上映

「SIGHT」重見光明 華人故事片24日起美加上映
《SIGHT 》重見光明 華人故事片24日起美加上映

《SIGHT 》重見光明 華人故事片24日起美加上映
3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤

3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤
台灣駕照 猶他州可免路考換照 只須通過筆試、視力測驗

台灣駕照 猶他州可免路考換照 只須通過筆試、視力測驗

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）

連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現2大副作用

2024-05-19 04:51
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
中年男子因心臟衰竭，導致血液滯留靜脈，也讓腹水無法排出，肚子曾大到像懷三胞胎。（員榮醫院提供）

中年男肚大如懷三胞胎 爬山健身險送命 竟是心臟問題

2024-05-21 04:48

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名