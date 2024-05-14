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不是男人專屬… 女性雄性禿4大指標

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辨識女性雄性禿的指標有「髮際線後退」、「頭頂分線變寬」等特質，每天掉髮如果超過100根，更該提高警覺是否出現禿髮危機；示意圖。（圖／123RF）
辨識女性雄性禿的指標有「髮際線後退」、「頭頂分線變寬」等特質，每天掉髮如果超過100根，更該提高警覺是否出現禿髮危機；示意圖。（圖／123RF）

可別以為禿頭掉髮是男人專屬毛病，女生也是會有雄性禿。醫師表示，臨床門診統計，女性因頭髮問題就醫的前三名中，首位就是「女性雄性禿」，儘管不可能變成禿子，但頭頂頭髮變細、變空，看起來就是顯老。

台灣開業皮膚科醫師張佳穎解釋，頭髮稀疏程度更是顯老的重要關鍵，臨床門診統計，女性因頭髮問題就醫的前三名分別為「女性雄性禿」、「壓力性落髮」以及「產後掉髮」。只要頭髮一少，不管做了多少醫美，打過昂貴的電波，看起來就是老態明顯。

張佳穎說，許多人以為只有男生才有遺傳性落髮、雄性禿，其實女性雄性禿患者也不少，且愈來愈多，而這正是停經後女生頭髮稀疏的主要原因。

男性雄性禿屬於「M型禿」，兩側髮際線往後退、後腦杓髮量變少，而女性雄性禿則是「FAGA女性的雄性激素分泌」，而典型症狀為頭頂大面積的髮量變少、頭皮清晰可見。

如何辨識女性雄性禿？張佳穎提出四大指標，分別為「髮際線後退」、「頭頂分線變寬」、「頭髮變細」、「馬尾愈綁愈小束」，如出現這些惱人症狀，務必盡快就醫檢查。

台灣歌手温嵐曾表示，這幾年勤跑兩岸演唱會活動，工作壓力沉重，而頭髮不斷地吹、染、整燙，確實也會傷害髮質。每次照鏡子時，都特別留意「髮際線」是否往後退，就怕自己外觀受到影響。

張佳穎指出，掉髮是人體代謝的正常現象，但若發現每天掉髮超過100根，就應該提高警覺。如果發現自己頭髮稀疏，而自行使用生髮水、養髮液，或聽信偏方亂塗產品，則可能引發反效果，掉髮危機更嚴重。

(NOW健康https://healthmedia.com.tw/)

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