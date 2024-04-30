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睡前吃魚油助好眠？醫師建議「吃這些」對睡眠更有幫助

NOW健康 陳如頤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

魚油含有Omega-3多元不飽和脂肪酸，例如，EPA、DHA，部分研究證實，可以緩解壓力，讓身體放鬆，就有保健食品業者大作廣告，推薦睡前服用一顆魚油，就能幫助入睡。台灣食藥署表示，雖有研究指出，Omega-3脂肪酸對於促進健康的睡眠模式可能有正面影響，但目前科學證據仍不足以支持魚油具有明顯的助眠效果。

許多人聽說「睡前吃魚油，可以幫助睡眠」，論述依據為「魚油富含Omega-3，是一種多元不飽和脂肪酸，其中最重要的三種Omega-3脂肪酸為EPA、DHA和ALA，前兩者與調節情緒的分子相互作用，藉此緩解壓力，讓身體放鬆，藉此幫助入睡」。

不過，台灣食藥署強調，Omega-3脂肪酸確實有益於腦部健康，或許可能間接影響睡眠質量，但如果要成為助眠補充劑，則需更多科學研究，才能證實此效果。

「要注意服用的魚油有幾趴？」最近幾年，在女藝人吹捧宣傳下，魚油成為火紅的保健食品，但台灣食藥署提醒消費者，在食用魚油補充品時，應遵守每日建議量，以避免可能的副作用，如腸胃不適或凝血時間延長。

精神科醫師楊聰財則表示，從腦科學來講，睡眠與血清素、褪黑激素、色胺酸等物質有關，如果從這個觀點來看，睡前吃些香蕉，或來杯溫鮮奶，補充一些色胺酸，再轉化成血清素，還可能比較有助於睡眠品質。

楊聰財強調，想要擁有良好的睡眠品質，這需要天時、地利、人和，如果有睡眠障礙，應該至精神科門診就醫。此外，不少大型醫院均設立睡眠中心，提供各種檢查，以及更多助眠的方法，如長期睡不好、很難睡著，都可尋求專業意見。

【本文授權轉載自NOW健康

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