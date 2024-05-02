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諾羅病毒傳染力強 預防首重勤洗手

賴昀岫
到餐廳用餐，勤洗手可以預防諾羅病毒。(圖／123RF)
到餐廳用餐，勤洗手可以預防諾羅病毒。(圖／123RF)

到餐廳用餐，若出現上吐下瀉、發燒、頭痛等症狀，小心感染到諾羅病毒。醫師表示，諾羅病毒傳染力強，勤洗手是預防諾羅病毒的重要途徑。以壽司店來說，如果師傅在有腸胃炎的情況下做壽司，相當恐怖，容易透過接觸或飛沫傳染諾羅病毒。用餐者如果有像腸胃炎症狀，「水瀉」次數頻繁時，應立即就醫治療。

年長者、慢性病患者及小小孩要特別留意，中華民國基層醫療協會秘書長、小兒科醫師羅源彰表示，有些患者一吃東西就拉肚子、持續進食就持續腹瀉，要當心可能會脫水，還會出現後腰痛合併寡尿的情形；在小小孩身上，如果尿布整天都是乾的，表示脫水狀況變得很嚴重，可能出現心跳變快、喘等情形，嚴重會危及生命。

羅源彰指出，如果患者在進食後導致腹瀉的狀況未改善，甚至連喝水都會吐，建議直接到醫療院所，透過施打點滴維持相關營養，也有較完整的醫療照護系統。

台灣衛福部疾管署指出，感染諾羅病毒，常見症狀包括惡心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉痠痛。一般而言，年紀較小的幼童嘔吐症狀較明顯，症狀通常會持續一至十天，之後就會逐漸痊癒。

在環境清消方面，羅源彰建議，可以使用稀釋漂白水，消毒常觸碰的門把、電燈開關等，如果家中環境許可，可使用獨立的房間及衛浴系統，避免和家人共用。

疾管署指出，稀釋漂白水前，應穿戴手套、口罩及防水圍裙，準備物品包括：「含次氯酸鈉濃度約為5%至6%」的市售漂白水、免洗湯匙、容量約為1250c.c.的大寶特瓶、手套、口罩、防水圍裙及護目鏡。

消毒環境建議使用1000ppm漂白水，配製方法：

1.大量：200cc漂白水+10公升清水(免洗湯匙10瓢、大瓶寶特瓶8瓶)。

2.少量：20cc漂白水+1公升清水。

TIP：嘔吐物及排泄物建議使用5000ppm漂白水。

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