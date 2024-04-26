自爆是骨鬆患者 張麗善除了打保骨針外還做了這件事

雲林縣是老化人口最多的縣市之一，日前台大醫院雲林分院長馬惠明（左起）、國衛院長司徒惠康、雲林縣長張麗善、雲林科大校長楊能舒簽署雲林高齡健康智慧整合合作協議書。（記者陳雅玲／攝影）

「女人都太拼命又過度自信，叫她們要『健康檢查』，每次都是一句忙、兩句忙，就忘了。」曾是護理師的台灣雲林縣長張麗善送給自己的母親節 禮物，就是維持健康，她在二、三年前做骨質疏鬆篩檢才發現自己成了骨質疏鬆患者，現在定期接受保骨針治療，也考慮在縣內推廣整篩，以維持長輩的好骨力。

「健康不是第一，是唯一！」張麗善在母親節前夕以這10個字送給女性縣民。尤其在更年期後，女性沒有荷爾蒙的保護，心血管疾病及骨質疏鬆都開始出現，「我自己也是在更年期後，覺得很容易腰酸背痛，久坐非常不舒服，幾年前就安排做骨質疏鬆檢查，沒想骨質密度是-2.7，確定有骨質疏鬆，目前固定接受治療外，還吃保健食品養身。」

為了維持好骨力，雲林縣還在草嶺石壁打造森林療癒基地，步行萬步不是問題，森林步道每立方公分有18,440個負離子，走一趟步道不只吸滿芬多精，身心靈都獲得療癒，也與台大教授合作，希望獲得科學性證明；目前這些活動都能在雲林健康活動參與平台找到，參與者也能累積雲林幣，換取雲林良品或合作店家的商品，目的就是鼓勵大家「走」出家門運動。

台灣即將進入超高齡社會，代表未來65歲以上的人口將佔20%，而雲林縣是全台老年人口最多的縣市之一，這代表因老化產生的疾病更加棘手，而骨質疏鬆就是一個已浮現的問題。

張麗善指出，骨質疏鬆在偏鄉很嚴重，雲林縣是農業縣，或許因早期營養不夠，年老骨本不夠，未來可透過整合篩檢模式提早預防，目前縣府、國衛院、台大雲林分院、雲科大簽署高齡健康智慧整合合作協議書，以長輩常見問題，包括慢性病、行動功能、骨鬆、多重用藥、社會疏離等層面為研究重點，希望為老後的台灣找出一條安好的路。

除了銀髮女性的健康須要關懷，正處家庭事業兩頭忙的30至50歲的女性朋友，張麗善以過來人的經驗分享，「我看過很多優秀的女性忙著事業，連政府提供的癌症 篩檢都不想做，一名女性掌中戲藝師，乳房都已化膿，又不好意思看診，自己敷中草藥，等癌細胞 已擴散至淋巴手舉不起來才就醫；一名女性主管也是在得知罹患子宮頸癌後改用偏方療法，等回頭看診時已第四期了，她們都錯過黃金治療期，這些都是多麼可惜的事啊！」

同為女性，張麗善認為，女人必須多愛自己一點，健康是唯一的，一人倒下全家倒，而這些優秀的女性不乏高知識水平者，但對健康醫學的識能是不足的，政府提供的癌症篩檢有時候還得連拐帶騙才要去檢查，很多人可能怕痛，一輩子也沒做過胃鏡、大腸鏡，覺得胃沒不舒服就沒事。

為了讓自己的人生下半場，可以安好的過著退休生活，張麗善建議女性朋友，國健署提供的癌症篩檢都是免費的資源，須要按時檢查，最好還能定期進行健康檢查，目前雲林縣政府也結合營養中心，一起推動十全老人，全方位關懷銀髮族的健康。