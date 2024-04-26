吃出「性」福 中醫師推薦10種食物

牡蠣。（圖／123RF）

性致缺缺怎麼辦？當荷爾蒙失調、壓力太大、器官開始老化時，可能無法滿足伴侶「熱情如火」的需求。吃對食物可以加速血液循環，另提高神經興奮度，坊間有所謂的「天然壯陽藥」，可作為催情輔助。

日前有中醫師分享10種可以提高性欲的食物，台灣泌尿科醫師莊豐賓在臉書 粉專「幸福醫師莊豐賓」討論這些食物是否能催情、壯陽，甚至硬挺持久。他針對這10種食物列舉營養素、促進心血管健康的關鍵，分享「吃出來的性福」。

1、南瓜籽

每100公克的南瓜子，含有9毫克的鋅，鋅對男性健康有很多好處，例如：提升精子的品質和數量、增加睪固酮的濃度、改善攝護腺肥大，可說是男性的必須營養品。

2、韭菜

中醫認為韭菜有「補腎固精」的功效，從西方營養學角度來探究，韭菜含有硫化素、槲皮素。勃起功能與血液循環息息相關，硫化素可擴張血管，槲皮素則減少氧化造成的血管阻塞。

3、黑豆

有豐富的植物雌激素，能補充女性缺失的雌激素，有助於改善更年期障礙的症狀。

山藥。（圖／123RF）

4、山藥

含有植物雌激素及異黃酮，能幫助女性荷爾蒙的平衡穩定，自然提升性欲及性功能。

杏仁。（圖／123RF）

5、杏仁

同樣含有植物雌激素及豐富的鎂，能調節血壓、改善血液循環，對女性可滋陰潤燥。

有些人擔心男性吃黑豆、山藥、杏仁會不會讓男性荷爾蒙減少，影響到雄風？莊豐賓提到，民眾不必過度擔心，正常食用並不會發生荷爾蒙分泌異常。山藥含有薯蕷皂素，跟製造睪固酮的DHEA有類似功效，可生成一氧化氮，讓血管擴張、改善勃起功能障礙。

6、鰻魚

在中醫食補中，鰻魚被視為壯陽聖品；相較於其他動物性食物，鰻魚除了豐富的蛋白質，還有多元不飽和脂肪酸，是維持心血管健康的重要元素，進一步加強勃起功能。其鈣質也能增加生殖機能和精蟲的活動力。

7、牡蠣

每100克牡蠣，含有10.6毫克的鋅，是海鮮類中鋅含量最高，想加強攝取鋅，牡蠣是不錯的選擇。

蝦子含有鋅和蛋白質，能提升好體力。（圖／123RF）

8、蝦子

每100克蝦子，含有21.9毫克蛋白質及2毫克鋅，攝取足夠的蛋白質，能提升好體力。

9、鵪鶉蛋

攝取鵪鶉蛋能補腎益精血，有助於催發性欲，但鵪鶉蛋的營養價值跟雞蛋 差不多，日常生活中不用特別找鵪鶉蛋進補。

10、羊肉

每100克羊肉，含有5毫克鋅，其精胺酸的含量也比牛肉、豬肉、雞肉還高，適度食用補腎壯陽效果好。但是羊肉爐不宜多吃，尤其是酒精和蛋白質的組合，易造成攝護腺發炎問題。

莊豐賓強調，除了均衡飲食，要注意規律運動、戒菸戒酒、正常作息也是提升睪固酮和性欲的重要助力。