我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

美國拍板「不賣就禁」 TikTok執行長放話：我們哪也不去

補充維生素B12 改善貧血、記憶障礙

柯雅齡／胸腔病院藥劑科藥師
維生素B12每日建議攝取量 資料來源／柯雅齡
維生素B12每日建議攝取量 資料來源／柯雅齡

許多人的保健之道，除了應定期接受健康檢查，及早發現疾病及早治療之外，日常飲食也應當攝取足夠的營養素來作為鞏固身體健康的基礎，其中包含維生素B12。

維生素B12是一種輔酶，屬於水溶性維生素，其成分結構內含鈷及磷，亦稱為「鈷胺維生素」，會影響人體醣類和脂質的代謝及蛋白質的合成，並參與細胞複製和造血作用。13歲以上一般成年人建議每天應攝取2.4μg維生素B12，平時可透過適量食用肉類、牛乳、奶製品、肝臟類、蛋類等動物性食物補充維生素B12。

然而，隨年紀增長或消化系統產生病變會導致維生素B12吸收效率降低，長期吃全素者也無法補充足夠的維生素B12，都可能造成維生素B12缺乏，因而出現舌炎、貧血、疲累、記憶障礙、易怒、抑鬱、神經性病變等症狀。甚至對人體造成不可逆的神經損傷，與對生命具有威脅的貧血症狀。

臨床上，可藉由投與維生素B12補充藥物，治療惡性貧血、巨胚紅血球性貧血、末梢神經障礙、神經炎、維生素B12缺乏症等疾病。屬於活性維生素B12的Methylcobalamin（Mecobalamin）和Adenosylcobalamin（Cobamamide），可直接讓人體吸收運用；Cyanocobalamin和Hydroxocobalamin則屬於非活性維生素B12，攝取後需要經由人體轉換成為具生物活性的型態，才能被人體利用。

補充維生素B12時，需避免與秋水仙素Colchicine、抑制或中和胃酸分泌的藥品(質子幫浦抑制劑Esomeprazole、Lansoprazole等)併用，以免造成維生素B12濃度下降，影響治療效果。

此外，含維生素B12類藥品需慎用於對鈷過敏病人，鈷敏感反應常以慢性或亞急性過敏性接觸性皮膚炎呈現，可能在用藥後立即發生或給藥後的72小時內發生。民眾就醫時應事先告知過敏史，並留意使用維生素B12後是否出現鈷敏感反應，例如：皮疹、蕁麻疹、大範圍或水泡性皮疹、喘鳴、呼吸困難等，如有出現相關過敏症狀，應立即尋求醫療協助。

研究發現，血清維生素B12濃度偏低與死亡風險上升有關；示意圖。（圖／123RF）
研究發現，血清維生素B12濃度偏低與死亡風險上升有關；示意圖。（圖／123RF）

上一則

研究：女性住院病患若由女醫師診治 死亡和再住院機率較小

延伸閱讀

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題
胖到衣服穿不下 伊能靜公開體重 十天甩肉七公斤

胖到衣服穿不下 伊能靜公開體重 十天甩肉七公斤
【食力】想要精神好須早上吃B群？哪種人要特別補充？

【食力】想要精神好須早上吃B群？哪種人要特別補充？
吃藥致血壓高變低 7藥物要小心

吃藥致血壓高變低 7藥物要小心

熱門新聞

振興醫院營養師營養師陳韻婷表示，蛋殼顏色和雞隻的品種或餵養的飼料相關，和營養價值沒有直接相關性。本報資料照片

這些人吃蛋需把蛋黃打散 一文看懂聰明吃蛋

2024-04-18 15:51
抗癌12年的部落客「星希亞」21日深夜突然傳出離世消息。（圖／星希亞提供，本報資料照片）

「星希亞」抗癌12年不敵肺腺癌 醫提醒3大環境風險因子

2024-04-22 04:49
彰化縣54歲蔡姓婦人向個案管理師諮詢第二型糖尿病的體重控制法。（記者簡慧珍／攝影）

186斷食竟酮酸中毒險喪命 醫指這一類人不能激烈斷食

2024-04-18 05:50
失智症不只影響記憶力，空間感、抽象思考、情緒都會受到影響，然而失智症無法治癒，但是可以透過早期發現、延緩疾病進程。（聯合報系資料照）

失智症不可治癒 醫師曝黃金治療期：掌握關鍵可延緩進程

2024-04-24 05:27
隨著壽命延長與健康增進，正在改變對老年的認識正在改變，新調查指60 多的人都不覺得老，75歲以上才開始老。(美聯社)

「老年」定義改變？ 75歲才算老年

2024-04-24 18:26
巴西網紅布蘭道分享減齡30歲的秘訣。(Instagram)

去夜店還被擋...57歲卻像27歲 巴西帥氣網紅分享凍齡秘訣

2024-04-16 19:35

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
謊稱租房、秒付幾倍押金 南加華人房東因這招被騙

謊稱租房、秒付幾倍押金 南加華人房東因這招被騙