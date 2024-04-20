夜裡失眠、睡不好 男女原因大不同

民眾睡不好，竟可能與甲基化代謝有關！甲基化就像基因表達的開關一樣，除了在DNA 的製造、維持和修復中扮演關鍵角色外，對於免疫細胞的正常形成、荷爾蒙代謝和解毒代謝等方面發揮重要作用，且還直接影響到睡眠所需的神經傳導物質，例如血清素和褪黑激素的合成，這些將攸關民眾是否能睡上一場好覺。

女性多因荷爾蒙 男性是過敏

甲基化對很多人來說是一個陌生的名詞，但它對人體作用的重要性卻超乎你想像，台灣聯青診所副院長蘇聖傑表示，甲基化不足，導致神經傳導物質的合成受阻，進而影響到人體的正常睡眠功能，「這就如同小磨坊缺乏小麥而運轉不順，無法順利生產麵粉。」

蘇聖傑指出，依臨床經驗來看，女性的睡眠問題大都是由於女性荷爾蒙異常影響甲基化代謝不良而導致；而男性則較常是因為組織胺所引起的過敏症狀而受到影響。他解釋，人體需要甲基化運轉的機制相當多，當甲基化代謝疲於應付女性荷爾蒙異常或是過敏反應，而無法充分供應合成神經傳導物質，如血清素或褪黑激素等，就可能導致睡眠品質不佳。

缺甲基化 影響血清素、褪黑激素

血清素扮演著調節情緒、減輕焦慮和促進良好睡眠的角色，當心情不錯的時候，其實就像在享受血清素的洗禮，能夠感覺到輕鬆、愉悅，甚至是一夜好眠。一旦甲基化過程有差錯時，就可能會減少血清素的製造，因此感到情緒低落，睡眠品質也相對受到影響。

褪黑激素則是入睡前最佳夥伴，這種神經傳導物質在晚上由松果體分泌，有助於調節生物節律，尤其是在控制睡眠「清醒節律」方面。當夜幕降臨，光線變暗時，身體開始製造更多的褪黑激素，如果甲基化過程出了問題，可能導致褪黑激素減少，進而發生白天精神不振，晚上難以入眠的狀況。

調整生活、飲食 可及時改善

蘇聖傑提到，甲基化代謝非常受生活和飲食習慣所影響，若有以下的情況，應及時改善：

1.高油、高糖飲食：過度攝取高油、高糖的食物，特別是加工食品，由於缺乏足夠的維生素、礦物質和其他營養素，導致營養不均衡，進而影響甲基化代謝的運作。

2.蔬果攝取不足：蔬菜和水果是提供身體所需維生素、礦物質和抗氧化劑的重要來源。其中包括活性葉酸、維生素B群等，攝取不足可能導致甲基化反應所需的營養素不足。

3.慢性壓力：長期處於壓力下會導致腎上腺釋放大量的皮質醇。皮質醇在應對短期壓力時有助於提供能量，但長期處於高壓力狀態下，身體持續釋放皮質醇可能導致皮質醇濃度持續升高，進而干擾甲基化過程。

4.缺乏運動：運動能夠促進血液循環，同時也增加氧氣及營養素的供應。良好的血液循環有益於身體各種代謝過程，當然也包含甲基化反應所需的營養及代謝。而缺乏運動則導致循環不良及代謝功能下降，進而影響到甲基化代謝的正常運作。

5.過度飲酒：酒精的代謝過程需要多種維生素和礦物質的參與，包括維生素B群、維生素C、鎂、鋅等。這些營養素在甲基化代謝過程中也扮演重要角色。過度飲酒會增加對這些營養素的需求，進而可能導致身體中這些營養素的不足，影響到甲基化反應的正常進行。

影響睡眠的原因非常多，而甲基化代謝異常正是其中因素之一，蘇聖傑說，就功能醫學的角度而言，身體的健康不僅僅是沒有疾病，更是身體組織及系統間相互關係和作用的平衡。甲基化代謝的失衡，影響的不僅僅是睡眠品質，更甚者恐造成疾病的發生。民眾若有睡眠伴隨著壓力及荷爾蒙失調、過敏等問題，建議透過甲基化代謝分析檢項來進一步尋求讓身體更為健康的可能。

(本文由NOW健康提供>