我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

乾式低溫保存 避免食物中毒

NOW健康
邦克列酸毒素易存在於變質米食製品和腐壞洋蔥。（本報資料照片）
邦克列酸毒素易存在於變質米食製品和腐壞洋蔥。（本報資料照片）

台灣日前發生的寶林茶室食物中毒案，死者血液檢體中確定採樣到「米酵菌酸」，後正名為「邦克列酸」（Bongkrekic Acid），引起眾多民眾對於食安的關注，而邦克列酸（Bongkrekic acid）主要是由唐菖蒲伯克氏菌（又名伯克霍爾德菌，學名：Burkholderia gladioli）產生的1種粒線體毒素，與印尼和中國曾爆發的椰子和玉米產品的疾病有關。然而，為什麼會出現邦克列酸？哪些食品、環境或因素，特別容易產生？是否需要擔憂所有的米製品？究竟應如何避免接觸邦克列酸？

國立中興大學生物科技學研究所教授孟孟孝指出，有利於唐菖蒲柏克氏菌生長和合成邦克列酸的環境條件，包括中性酸鹼值（pH 6.5至8.0）、常溫（攝氏26至32度）、食鹽濃度小於2%和高濃度油脂（特別是油酸含量）等。相反的，低溫、高濃度的食鹽，以及醋酸則能抑制毒素產生。

若要避免生活中接觸邦克列酸，孟孟孝建議，民眾應盡量少吃含有低酒精度、低鹽度、偏中性酸鹼值的發酵食品或飲品，同時，也應注意食品的保存條件，包括乾式保存優於濕式保存，而低溫保存則會優於常溫保存。孟孟孝表示，家庭自己烹調的米飯、米粉等被汙染的機率極低，不須過度擔心，家中米食料理如果存放冰箱，1、2日內即食，也不用擔心。

孟孟孝說明，邦克列酸不僅在米製品中可以發現，它可能出現在許多發酵製程不良（多數為家庭自製產品）、鹽濃度低、油脂量高、和食品保存條件不佳的食品中。邦克列酸首次現身在1種特殊天貝的椰子發酵餅中，但隨後也零星出現在多種以米或玉米為原料的食品或發酵飲品，以及浸泡後的木耳。

研發抗毒血清 可行性極低

至於研究上是否有相關的暴露時間、劑量規範或研發抗生素的可能，孟孟孝認為，邦克列酸的毒性高，中毒案例少，一般大學等研究機構比較不會選為研究題材，而且因為邦克列酸的分子量小，研發抗毒血清的可行性也極低。

孟孟孝補充，會產生邦克列酸的是唐菖蒲柏克氏這群細菌中的1個特殊病源型「B. gladioli pv. cocovenenans」，由於擁有1段特殊的bon基因簇，因此具有合成邦克列酸（Bongkrekic acid）的能力。透過檢視bon基因簇的存在與否，得知在整體唐菖蒲柏克氏菌中約15%的菌株，具有合成邦克列酸的能力，而透過核酸技術檢測bon基因簇，可以得知食品樣品中是否受到病原菌的汙染。

以下是台灣衛福部列出關於邦克列酸的4大QA：

1.邦克列酸如何產生？

攝氏溫度22到33度以及PH值為7的中性環境中，最容易孳生唐菖蒲伯克氏菌，並產生米酵菌酸毒素；唐菖蒲伯克氏菌喜愛在富含脂肪酸食物繁殖，特別是椰子和玉米。

2.對人體健康的影響？

邦克列酸毒性十分猛烈，入侵體內會影響神經、肝臟、腎臟、消化系統，引起腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、全身無力等症狀；重症患者可能出現意識不清、肝腎器官衰竭。

3.如何保護自己？

邦克列酸耐熱且沖洗不去，但它有一個特性，就是易在PH值7的中性環境下滋生，所以要注意食物保存環境，也不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。

4.誤食怎麼辦？

目前邦克列酸在醫學上並無任何解藥，如果誤食，目前僅能靠支持療法，若誤食建議提早就醫。

NOW健康

https://healthmedia.com.tw/

邦克列酸容易在常溫攝氏26至32度、食鹽濃度小於2%和高濃度油脂等環境生存，專家...
邦克列酸容易在常溫攝氏26至32度、食鹽濃度小於2%和高濃度油脂等環境生存，專家提醒，食物保存的過程很重要。（本報資料照片）

低溫 檢測 印尼

上一則

膝蓋痛、皮膚敏感...吃藥不會好以為絕症 就醫才知是更年期

延伸閱讀

警方假扮12歲女孩 逮捕巴洛阿圖性犯罪嫌疑人

警方假扮12歲女孩 逮捕巴洛阿圖性犯罪嫌疑人
叫陳偉霆「爸爸」挨轟 歐陽娜娜不滿

叫陳偉霆「爸爸」挨轟 歐陽娜娜不滿
叫陳偉霆「爸爸」被罵翻 歐陽娜娜3年後回應了

叫陳偉霆「爸爸」被罵翻 歐陽娜娜3年後回應了
歐陽娜娜打臉退學謠言 提前1年伯克利畢業

歐陽娜娜打臉退學謠言 提前1年伯克利畢業

熱門新聞

腫瘤學者阿芳索建議，多吃天然食品，少吃加工食品，有助於降低罹癌風險。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Tukhfatullina Food Photographer/Stylist）

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

2024-04-09 19:40
約旦安曼省胡笙國王癌症治療中心醫護人員去年8月正對一名癌症病患進行機械手臂手術。（路透）

年輕人罹癌風險增 研究曝和「這事」有關 特別是這些癌症

2024-04-08 18:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

長者摔不得 居家、外出注意6招預防跌倒

2024-04-06 01:45
（圖／NOW健康）

工程師迷信左眼皮「跳財」買樂透沒中 竟是得這病

2024-04-10 01:00
（圖／NOW健康）

白髮為何一直長？中醫解析老年白與少年白成因大不同

2024-04-10 03:30
（圖／健康醫療網）

肥胖之糖尿病友注意 醫：做到這件事 有望逆轉糖尿病

2024-04-11 02:30

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚