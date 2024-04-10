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【食力】想要精神好須早上吃B群？哪種人要特別補充？

文／編輯部
B群餐前餐後服用都能吸收，個人可針對需求選擇服用時機；示意圖。（圖／123RF）
B群餐前餐後服用都能吸收，個人可針對需求選擇服用時機；示意圖。（圖／123RF）

吃不下、睡不好，飲食不均衡嗎？是否覺得該幫自己補點營養？走進藥妝專賣店，打算添購保健食品為身體加點分，這時第一個想到的，必定是B群吧！B群做為保健食品熱賣品項，確實有它的道理，因其家族成員眾多，作用環環相扣，各商品也因此依循不同需求推出對應配方。

B6、B12、葉酸與心情指數有關 

擁有鋼鐵心智的廣大工作狂們，心理上也許感受不到壓力，但是身體可以感受得到，壓力默默刺激腎上腺素分泌，從而大量消耗B6，缺乏B6易使氣色不好、心情也不好，動不動就累，甚至影響睡眠品質。

2019年Lauren M Young等學者於《營養雜誌》指出，B6、B12、葉酸與我們的心情指數有關，B群一起綜合補充的效果則比單獨補充B6、B12、葉酸更佳。攝取每日建議劑量的B群，有助維持睡眠品質，一天中任何時候都能補充，若配方中含高比例B1、B6，則建議避免睡前才服用，否則反而影響睡眠。

飲食均衡 不太需要再補B群

另外時常應酬喝酒的族群要注意，酒精會抑制B群的吸收，且身體代謝酒精的過程又會大量消耗掉體內的B1、B2及葉酸，嚴重缺乏時容易引發健忘等眾多後遺症，除了調整適當的酒精攝取量之外，若要吃B群最好在飲酒前食用，也是對自己的一層保護。

其餘常見補充對象包含吃素者，必須補充主要存在動物性食材的維生素B12、B2，孕婦則需要注意葉酸的攝取，神經痛問題通常建議B12、B6、葉酸為主的補充配方。但是一般人如果飲食均衡，則不太需要特地再補B群，因為依照台灣人飲食習慣，食物中所含的B群已經非常充足。

B群餐前餐後服用都能吸收

B群為水溶性的維生素，餐前餐後服用都能吸收，且B群作為人體將營養化為體力的最大功臣，對缺乏B群的人來說，早上攝取可以讓活力開啟更順暢，夜晚攝取也不會造成睡眠困擾，反而有益精神安定，但若是本身不缺乏B群，則無論何時攝取都不會有太大差異，因此B群真的不一定只能在早上吃，針對個人需求選擇服用時機就可以了。

(本文授權轉載自食力)

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