長時間徒步腿痛 按壓5穴位舒緩改善

長時間步行，易出現小腿痠痛、膝關節不舒服、腳底及踝部疼痛等問題，也常見足底筋膜炎發作；示意圖。（圖／123RF）

長時間徒步前行，小心對身體和雙腿造成傷害。中醫師表示，出現小腿痠痛、膝關節 不舒服、腳底及踝部疼痛等症狀，最常見足底筋膜炎發作，建議可按壓五大穴位舒緩改善。

★久走後遺症 腿腳肌肉損傷

一天走上數公里、甚至更長的路程，對身體是一項極大挑戰，易導致「勞損」。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀說，勞損是指超過負荷使用而引起的肌肉或韌帶損傷，許多人在沒有足夠準備和訓練下，重複的行走動作可能導致關節和肌肉的磨損，增加受傷風險。若穿上不適當的鞋子，更會加重腳底和踝部的疼痛、發炎。

足底筋膜炎是常見的足部問題，連接腳後跟和腳趾的組織因長時間負重走路，腳底不斷受到壓迫，導致在行走或站立時，特別感到僵硬。林舜穀指出，若長時間走動，也容易造成腿腳肌肉損傷，包括小腿一系列筋絡、各部位的症狀有所不同，但都會影響到日常活動與運動表現。

步行傷腳，藉詞專業的按摩，可緩解肌肉緊繃疼痛；示意圖。（圖／123RF）

★足部高負重 易壓力性骨折

平常沒有鍛鍊腿力的人，突然參加高強度的負重行走，容易發生足部壓力性骨折。林舜穀說，這種損傷通常不是一次性的急性外力造成，而是持續且重複的應力和壓力引起；長時間行走，足部壓力性骨折最常發生在腳掌、踝部、脛骨和腓骨，常見局部疼痛、腫脹、灼熱感和壓痛等症狀。