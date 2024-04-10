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仙人掌桿菌 加熱也不容易殺死

陳抱宇／台大醫院內科部主治醫師
攝食遭仙人掌桿菌汙染的食物，可能會造成嘔吐；示意圖。（圖／123RF）
攝食遭仙人掌桿菌汙染的食物，可能會造成嘔吐；示意圖。（圖／123RF）

「仙人掌桿菌」是常見的食物中毒致病原，一般約攝入每公克食物含有105－108CFU（Colony-forming unit，菌落形成單位)可分泌毒素的仙人掌桿菌，就會導致食物中毒，可能造成傷口感染、中樞神經感染，甚至發生菌血症及心內膜炎，對於免疫不全的病人有嚴重威脅。

仙人掌桿菌，為芽孢桿菌屬，能存在許多食物中。它會產生芽孢，具耐熱抗酸的特性，所以加熱也不易殺死這種細菌。

事實上，食材準備難免帶有微生物，且食品中也常有仙人掌桿菌的芽孢。為避免仙人掌桿菌造成食物中毒，重點在於減少細菌大量繁殖，尤其食品烹調後應盡快吃完，若未能立即食用，需使用至少65℃以上高溫保溫，或是溫度低於7℃以下冷藏。

仙人掌桿菌不同毒素所導致的疾病型態有兩種：

1.嘔吐型：攝食汙染食物0.5至5小時後，會出現噁心嘔吐狀況，偶有腹瀉，通常在24小時內好轉。此種致病毒素耐熱，所以隔夜食物再加熱也難以去除。主要影響食物，包括米飯和其他穀物。

2.腹瀉型：攝食汙染食物後，潛伏期較長約8至16小時才出現症狀，包括腹部絞痛、腹瀉，有時伴隨噁心感，症狀持續較久，一至兩天才會緩解。這類致病毒素不耐熱，但如果吃下會產生毒素的仙人掌桿菌芽孢，即使加熱食物也無法去除。主要影響食物，包含肉類及加工食品、湯品、蔬菜及乳製品。

通常這些症狀輕微且會自己好轉，無需特別使用抗生素，只需要多休息、補充水分即可。

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