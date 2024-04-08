中藥好眠飲 有助提升睡眠品質

有淺眠、早醒或睡不飽的人，可求助中醫改善失眠；示意圖。（圖／123RF）

睡眠是人體修復的主動過程，可以復原身心，解除疲勞和恢復精神，是整合和鞏固記憶的重要環節，也是健康不可或缺的一部分。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫外科主任蔡文興表示，失眠 症在中醫稱之為「不寐」，多為情志所傷，久病體虛，胃不和臥不安，勞逸失度等引起陰陽失調，陽不入陰而發。

健康睡眠具有3大超能力，可以「清除大腦代謝廢物、免疫調節、情緒重置與消化，睡一覺明天會更好」，可見優質良好的睡眠很給力，讓我們活得更健康。

失眠依症狀 分四類型

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫外科主任蔡文興指出，失眠症在中醫稱之為「不寐」，失眠多為情志所傷，久病體虛，胃不和臥不安，勞逸失度等引起陰陽失調，陽不入陰而發。而失眠依其症狀可分為以下4種：

1.入睡困難：一般人要用10至20分鐘入睡，在床上30至45分鐘，仍然沒有睡意，則屬於入睡困難。

2.眠淺易醒：多數時間都處於淺睡狀態，睡眠中途容易醒來。值得一提的是，有攝護腺肥大的老男人，由於夜間頻尿，夜尿3至5次以上，更會影響睡眠。

3.清晨早醒：比原定起床時間提早至少30分鐘醒來，醒後難以再入睡。這一類的老人居多，或有其他精神壓力，焦慮，憂鬱等合併症。

4.睡不飽：即使晚上睡眠時間充足，白天仍感到非常疲倦，可能患有「睡眠呼吸中止症」、「猝睡症」、「不寧腿症候群」等，會使睡眠品質變差，怎麼睡都睡不飽。這類人很容易在開車途中睡著。

加入夜交籐 安神養心

中醫治療失眠症，臨床常用的方劑例如加味逍遙散、甘麥大棗湯、天王補心丹、黃連湯、黃連阿膠湯、酸棗仁湯等多樣藥品，中醫師會依據四診加以辨證審因論治，而開立適合的藥物治療病人的不寐症。為幫助患者好睡，蔡文興提到，好眠飲以酸棗仁湯加上茯神、夜交籐。而夜交籐的故事源於，何姓老翁「歸途偶得夜交籐，服後白髮變黑」，後來得知此籐本植物的塊根便取名為何首烏，其蔓莖取名為夜交籐。

「開寶本草」稱何首烏「黑鬚髮，悅顏色，久服長筋骨，益精髓，延年不老」，是治療血虛萎黃，鬚髮早白，失眠多夢，腰膝酸軟的常用藥物；夜交籐為安神養心助眠，祛風活絡之藥。蔡文興也說明，何首烏含有「何首烏甘」其真正的營養源是首烏飢素（emoghrelin）。具有延年益壽的功能，能藉由活化飢餓素接受器來刺激腦下垂體分泌生長激素，進而達到調控生理功能的效果。

睡眠困擾 7養生守則

蔡文興呼籲，如有遇到睡眠困擾，可以遵循中醫睡眠養生建議：

1.遵循固定的睡眠時間：應按時就寢和起床。

2.睡前忌憂思惱怒：中醫認為「先睡心，後睡眠」睡前保持心情平靜，避免煩心事干擾，可洗個熱水澡有助於睡眠。

3.睡前不宜饑飽失常：睡前禁止吃消夜以免夜間多夢而醒來頭腦昏沉，不喝濃茶與咖啡 以免興奮難入睡。

4.午睡有益健康，建議15分鐘到1小時為宜。

5.避免在睡前使用電子產品，不要將它放床邊。

6.創造適當的睡眠環境，如適當的溫度、濕度和光線。

7.可以搭配耳穴貼針如耳神門穴，或穴位按摩百會、神門、三陰交、太衝。（本文由NOW健康提供，https://healthmedia.com.tw/）