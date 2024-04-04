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產後骨盆肌肉無力尿失禁 醫提「4大解套」方法

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

不知道妳有沒有這種困擾，在經歷10個月辛苦的負重前行後，好不容易卸貨了，卻總是在不經意的咳嗽、漏尿、跑步追回失控的幼獸時，感到內褲濕濕的嗎？甚至覺得產後身體彷彿不是自己的，總感到骨盆下墜、腹部肌肉無力，容易腰痠背痛。

產後漏尿發生率高 三個月內會逐漸改善

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主治醫師張懿芬表示，其實產後漏尿比妳想的好發許多，根據統計，在懷孕過程中約有4-6成孕婦曾有尿失禁，而在產後三個月仍有將近3成的人有殘餘症狀。通常漏尿情形在產後三個月內會慢慢改善，如果在產後6個月症狀仍持續，要自行恢復的機會就比較小了。

治療產後漏尿 4大方式一次看

張懿芬解釋，女性的骨盆底肌就像一個吊床，上面承載著膀胱、尿道、子宮，當吊床負重過度或時間久了（例：懷孕、體重過重、產道傷害、年紀增長），就容易造成吊床支撐力減弱，進而產生漏尿，這也是為什麼剖腹產媽媽仍然有可能發生產後漏尿的狀況。

隨著時代進步，也發展出許多治療利器，因每人嚴重程度不一，建議病人在門診跟醫師討論，目前就該院可提供的治療依序介紹：

一、凱格爾運動(Kegel exercise)生理回饋訓練：主動發力收縮骨盆底肌肉，強化排尿排便相關肌肉強度。優點是不受時間空間限制，且不須花費額外金錢；缺點是跟重訓一樣，要每日持之以恆鍛鍊，且骨盆底肌無法透過肉眼直接觀察，生理回饋訓練便是將貼片黏在身上相對應位置，可在螢幕上偵測發力是否正確。

二、磁波椅：利用電磁脈衝波刺激骨盆底肌肉，增強其強度與耐力。非侵入性，無須麻醉更衣，安全性高，僅需輕鬆坐在椅子上。每次療程20分鐘，每週兩次，六次為一個完整療程。需注意體內有金屬植入物者（心臟節律器、藥物幫浦）為療程禁忌症。

三、陰道雷射：雷射光的能量經由陰道探頭，作用在上皮組織造成溫度的變化，使膠原蛋白活化，再經由血管新生，達到組織重塑(remodeling)作用。過程中無痛、僅有微溫熱感，無需麻醉，建議3次為一個完整療程。目前健保無給付。

四、中段尿道懸吊手術：藉由手術，經陰道放置一個支撐尿道中段的懸吊帶，與周圍組織產生纖維化，當腹壓增加時，提供有效支撐。提供保守性治療失敗、漏尿較嚴重之個案選擇。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61334

更多健康資訊：健康醫療網

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