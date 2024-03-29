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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

網友推備孕6大好習慣 計算排卵周期列清單第1位

連慧婷 報導
（取材自NOW健康）
（取材自NOW健康）

與心愛的另一半擁有愛的結晶是許多夫妻的嚮往，然而想要順利懷孕、生下健康的寶寶並不是件容易的事，無論生心理都需做好一些準備。那麼在備孕期間抱持著什麼樣的習慣，能讓「好孕」更順利的到來呢？我們本次便針對「備孕好習慣」進行觀測，來看看如何做好迎接寶寶的準備吧！《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「備孕好習慣」話題的網路聲量表現，帶你了解網友熱議的備孕好習慣排行。

觀察近3個月內網友針對「備孕好習慣」相關話題的討論，可以發現好好「計算排卵週期」最受網友熱議。不少民眾都提到可以試著計算自己的排卵日，能提高成功受孕的機會，指出「如果經期很準的話可以自己算一下排卵期」，或者可以「找醫生配合了解一下計算排卵期和排卵日的方法。」

▲計算排卵週期、加強營養補充都是備孕的好習慣。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

成功懷孕的網友則分享經驗，說道「每個月都很準，就晚了1個多禮拜才發現不對勁，驗就中獎了」，也有過來人暖心提到若多次未成功，「得失心不要太重～我也因此放下排卵試紙跟一早起床量基礎體溫的每日功課，結果月底就兩條線了」，認為適度的放寬心，不要過於焦慮也很重要。

「加強營養補充」也是受許多網友提到的備孕好習慣之一。其實不只懷孕後才要開始留意營養的補充，若懷孕前就讓身體攝取足夠的營養，也能更順利的讓「好孕」來到，像是有網友分享，「我跟老公吃英國備孕維他命，戒冰飲，另外補充葉酸，吃完一盒就中了」，也有人表示自己備孕期間有「跑去買補鋅的維他命給老公吃，自己同時補充可提升子宮受孕環境的補品」，如葉酸、維他命、肌醇等都是常見的備孕補品，建議不只加強媽媽的營養補充，維持爸爸的生殖機能也同樣重要。

不過，有民眾也提醒「肌醇不是每個人都需要的，建議問過醫生」、「葉酸建議吃活性的因為不知道你對葉酸代謝基因有沒有異常」等，每個人的生理機能都不盡相同，建議先與醫師諮詢過再行攝取。

此外，還有不少民眾建議平時要「保持運動習慣」。運動除了能促進新陳代謝，進而讓賀爾蒙分泌正常，維持生理週期與生殖系統的穩定外，也能幫助放鬆身心。就有網友提到「平常生活作息要正常，然後多運動」、「運動讓循環變好」，還能幫助控制「妊娠糖尿病」的症狀，指出「若能做些安全又能長肌肉的運動也是有助於血糖穩定」，如快走、跑步、游泳等「有氧運動」，或適度的舉啞鈴等「重量訓練」都有幫助。

在備孕期間，擁有良好的生活習慣與健康的生活方式，對於寶寶的健康和幸福至關重要，需要夫妻倆的共同努力。讓我們一同珍惜這段既辛苦又甜蜜的漫長旅程，迎接家庭新成員的到來吧！

NOW健康

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