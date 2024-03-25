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拒當夜貓族、早起鳥 中醫7養生提升睡眠品質

NOW健康／陳曉彤報導
（取材自NOW健康）
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睡眠是人體修復的主動過程，可以復原身心，解除疲勞和恢復精神，是整合和鞏固記憶的重要環節，也是健康不可或缺的一部分。台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫外科主任蔡文興表示，失眠症在中醫稱之為「不寐」，多為情志所傷，久病體虛，胃不和臥不安，勞逸失度等引起陰陽失調，陽不入陰而發。

健康睡眠具有3大超能力，可以「清除大腦代謝廢物、免疫調節、情緒重置與消化，睡一覺明天會更好」，可見優質良好的睡眠很給力，讓我們活得更健康。但根據國健署2019年公布報告顯示，台灣成年人失眠症狀盛行率為23.5%，其中慢性失眠（失眠症狀持續3個月以上）的盛行率為6.7%。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫外科主任蔡文興指出，失眠症在中醫稱之為「不寐」，失眠多為情志所傷，久病體虛，胃不和臥不安，勞逸失度等引起陰陽失調，陽不入陰而發。而失眠依其症狀可分為以下4種：

1.入睡困難：一般人要用10至20分鐘入睡，在床上30至45分鐘，仍然沒有睡意，則屬於入睡困難。

2.眠淺易醒：多數時間都處於淺睡狀態，睡眠中途容易醒來。值得一提的是，有攝護腺肥大的老男人，由於夜間頻尿，夜尿3至5次以上，更會影響睡眠。

3.清晨早醒：比原定起床時間提早至少30分鐘醒來，醒後難以再入睡。這一類的老人居多，或有其他精神壓力，焦慮，憂鬱等合併症。

4.睡不飽：即使晚上睡眠時間充足，白天仍感到非常疲倦，可能患有「睡眠呼吸中止症」、「猝睡症」、「不寧腿症候群」等，會使睡眠品質變差，怎麼睡都睡不飽。這類人很容易在開車途中睡著。

中醫治療失眠症，臨床常用的方劑例如加味逍遙散、甘麥大棗湯、天王補心丹、黃連湯、黃連阿膠湯、酸棗仁湯等多樣藥品，中醫師會依據四診加以辨證審因論治，而開立適合的藥物治療病人的不寐症。

民眾如有遇到睡眠困擾，蔡文興呼籲，可以遵循中醫睡眠養生建議：

1.遵循固定的睡眠時間：應按時就寢和起床。

2.睡前忌憂思惱怒：中醫認為「先睡心，後睡眠」睡前保持心情平靜，避免煩心事干擾，可洗個熱水澡有助於睡眠。

3.睡前不宜饑飽失常：睡前禁止吃消夜以免夜間多夢而醒來頭腦昏沉，不喝濃茶與咖啡以免興奮難入睡。

4.午睡有益健康，建議15分鐘到1小時為宜。

5.避免在睡前使用電子產品，不要將它放床邊。

6.創造適當的睡眠環境，如適當的溫度、濕度和光線。

7.可以搭配耳穴貼針如耳神門穴，或穴位按摩百會、神門、三陰交、太衝。

NOW健康

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