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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

吃藥助眠 勿任意自調藥量

陳思瑜／台大醫院藥劑部藥師
治療睡眠障礙時，應該遵從醫囑服藥。(圖／123RF)
治療睡眠障礙時，應該遵從醫囑服藥。(圖／123RF)

現代人常因為壓力、環境或自身疾病等因素，產生睡眠障礙，多會使用安眠藥這類藥物來協助解決，不少人稱這類藥物為「睡覺藥」或「愛睏藥」。但提醒民眾使用治療睡眠障礙藥物時，有三大注意事項不可不知。

重點1：當醫師開立多種安眠藥物時，不可只吃自己覺得有效的那顆藥物。

一般來說，失眠治療藥物有兩種，一是抗焦慮藥物，二是鎮靜安眠劑。醫師會根據每個病人的失眠狀況及自身精神狀態來開立適當藥物。常見難以入睡、睡眠難以維持、容易早醒等三種失眠型態，若是難以入睡者，醫師可能選擇速效的安眠劑；為了避免白天感到精神不濟或有昏沉現象，則會選擇在體內代謝較快或不具活性代謝物的藥物。

醫師開立多種藥物是希望改善病友睡眠狀況及提供更好的睡眠品質，建議民眾除非出現明顯的藥物不良反應外，否則應遵從醫囑服藥，不要自行調整藥量。

重點2：可透過認知─行為療法（CBTs）、建立良好睡眠衛生習慣方式改善睡眠品質。

1.認知治療：避免產生影響睡眠的想法，例如不去想「我就是睡不著」；或限制自己在特定時間內思考令人煩心的事。

2.行為改變：建立規律的睡眠與起床時間，或進行身心放鬆治療，如瑜伽、伸展肌肉。

3.嘗試「矛盾意向法」：在無法入睡時，不要強烈告訴自己要馬上入睡，反而要不斷有「保持清醒」的想法，有助於減緩睡不著覺的焦慮感。

4.睡眠衛生習慣：包括限制咖啡因、酒精和其他刺激物質的攝取、避免午休時間過長（大於一小時）、於晚餐前運動（避免靠近睡覺時間）、保持安靜、黑暗且舒適的睡眠環境、不要查看時間，以及避免在睡前進食大餐。

重點3：家中如有過期或用不到的鎮靜安眠藥物，不可任意丟棄。

此類藥品可能有成癮性以及濫用的風險，被歸列為四級或以上的管制藥品，需要特別管理，不可任意丟棄。如果家中有多餘藥品時，可至附近社區藥局或醫療院所進行回收。

同時，也要注意藥品過剩的原因，是否因為病人服藥順從性不佳，在下次就診時可和醫師討論，以避免藥物囤積及健保資源的浪費。民眾在就診時，應多與醫師討論自身病況與用藥情形，或向藥師諮詢。即時做好藥物調整，讓自己每天都能精神奕奕更加健康。

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