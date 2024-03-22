天熱汗臭好困擾 飲食幫助改善狐臭體質

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天氣逐漸變熱，在外面活動一下很容易就汗流浹背，流汗雖是身體重要的散熱機制，然而有汗臭味的民眾在此時就會感到十分難為情，甚至影響到社交。

台灣中醫師賴睿昕表示，人體的汗腺分為小汗腺與大汗腺，一般所講的汗水是由小汗腺所分泌，主要受到溫度影響。小汗腺幾乎分泌全身，其分泌出來的汗水成分99%為水分，其餘則是少量的鈉、鉀和尿素，因此正常的汗水是沒有什麼味道的。

之所以會產生狐臭，是因為有些人的大汗腺特別發達，在腋下分布的密度高，範圍廣。其分泌出比較濃稠的汗水，成分帶有蛋白質和脂肪等物質，若遇到高溫 的情況，皮膚表面細菌容易孳生，而汗水和皮膚上的細菌作用過後，就會產生特定的味道，除了異味以外，衣服上也容易出現黃色的汗漬，耳道也會呈現較為濕黏的狀態。狐臭患者以女性多於男性，青春期最為明顯。此外，緊張壓力大、運動後流汗或悶熱的環境下也會使異味加劇。

改善狐臭 去除「濕熱」是核心

狐臭除了受到體質遺傳影響，更與「濕熱」鬱積在皮膚有關。「狐臭」雖然症狀表現在皮膚，卻與內在臟腑失衡息息相關，賴睿昕說明，治「濕」是核心。平素飲食皆無節制，喜冰涼或嗜辛辣無度，脾胃日漸損傷，當脾胃運化功能轉差，體內濕氣累積，濕性重濁，纏綿難解，久而久之轉化成為濕熱之邪醞釀體內，身體形成容易產生皮膚病的「濕熱性體質」。現代人精神緊張、工作壓力大，又經常熬夜，過度消耗下，容易引起肝火或虛火堆積。在身體內熱旺盛的狀況下，汗液更容易透過毛孔宣洩而出，加重多汗與狐臭的症狀。

病患平日可多飲用以下茶飲、湯品

1.清熱解毒金銀花茶：金銀花3錢、生甘草3錢，以1000c.c水煮15-20分鐘後放涼飲用，有清熱解毒抗菌的作用。 2.健脾利濕薏仁湯：薏仁半斤、荷葉3錢、茯苓3錢，先將中藥材加入1000c.c水煮15-20分鐘，去渣取汁，再將藥汁合薏仁同放入電鍋中煮熟即可。有健脾利溼，芳香理氣作用。

遠離狐臭 飲食忌口很重要

1.濕熱體質飲食應以清熱祛濕、健脾和胃、清肝利膽為主。飲食要清淡，常吃甘寒、甘平的食物，如綠豆、赤小豆、空心菜、莧菜、芹菜、黃瓜、冬瓜、藕、西瓜等，但應注意用量和搭配，不可太過，因為吃太多寒涼食物會損傷脾胃、凝滯氣血，反而不利於代謝體內的濕熱。濕熱體質的人夏秋季節或濕熱較重引起不適時，可以適當喝些涼茶。

2.應戒煙戒酒、少吃辛溫助熱的食物，如燒烤、油炸食物，和羊肉、韭菜、生薑、芫荽、辣椒、胡椒、花椒、荔枝、龍眼、榴槤等。許多濕熱體質的人有身體沉重、精神不濟、疲勞感強的感覺，但一定不可盲目進補，反而會加重濕熱。

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