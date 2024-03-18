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不理FDA限制 網路廣告大賣睪酮藥治男性更年期

編譯潘勛／即時報導
線上藥店不顧食品與藥物管理局（圖）的法規限制，大打廣告號稱睪酮是專治男性老化相關疾病如「男性停經」的萬靈丹。(路透)
線上藥店不顧食品與藥物管理局（圖）的法規限制，大打廣告號稱睪酮是專治男性老化相關疾病如「男性停經」的萬靈丹。(路透)

目前線上竄出一堆藥店，稱睪酮(testosterone)是專治男性老化相關疾病如「男性停經」的萬靈丹，而不顧食品與藥物管理局(FDA)多年來就設有法規，限制打這種「低睪酮」廣告。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，目前谷歌、臉書和電銷賣藥的網站打廣告，說睪酮保證對男人有奇效，由疲軟不振到欠缺性欲，一服見效。但內科醫生們表示，這些欠缺佐證，此外睪酮對中年萎靡毛病被稱頌為解方，但更可能是因為慢性病、飲食不良或作息太靜態所導致。事實上醫生們敦促、食藥局也規定：所有睪酮補充劑要標有警語，因可能增加心臟病中風的風險。

用睪酮治療一些男性確實有紮實理由。這種荷爾蒙以藥物方式存在已有數十年，今天一些病人都服睪酮，如男性性腺功能低下、變性男子使用睪酮協助生理轉型，有時候女性要克服停經不適症候群也服用。健美人士、運動員服用來增強體力，也有幾十年。

但是線上銷售商誇大被稱為「男性停經」(male menopause)的概念，以增加提升睪酮的注射劑銷售量，賺得盆滿缽滿，卻忽視醫藥安全準則稱健康男性不必服用這種荷爾蒙。有些網站還鎖定退伍軍人。

克利夫蘭診所(Cleveland Clinic)醫生兼研究主任尼森(Steven Nissen)表示，曾見過這類越界的線上廣告；他表示，開睪酮對病人的心情及活力低弱，治療效果就算有也是很小，但線上廣告促銷睪酮所說的功效，根本未列在藥效標籤上。

賣睪酮的電商藥店幾乎都援用2002年出版的「新英格蘭研究院」學者們發表的一篇研究，文中指出男人過了40歲，睪酮值一年掉1%。德國明斯特大學(University of Muenster)生殖醫學家施拉特(Stefan Schlatt)表示，這項統計背後的數據，有很多來自年紀較長的男性，健康本就惡化中，其睪酮值是因生病而下降。他表示，健康男性並未顯示如此下降。

心臟病 新英格蘭 中風

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