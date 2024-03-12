41歲男子劇烈頭痛休息妻叫不醒 顱動脈瘤破裂送醫救回命

光田綜合醫院神經外科劉善傑醫師表示，顱動脈瘤破裂死亡率高，提醒高危險群要定期健檢。（記者游振昇／攝影）

中部41歲王姓男子下班回家突然一陣劇烈頭痛，他先臥床休息，妻子發現丈夫躺在床上叫不醒，立即送醫急救，才發現他腦內動脈瘤破裂，造成廣泛性腦出血，昏迷指數只有3分，緊急腦部手術清除血塊及微創動脈瘤栓塞手術後，才成功將他從鬼門關救回。

光田綜合醫院神經外科劉善傑醫師提醒，顱動脈瘤破裂昏迷的死亡率高達9成，且患者在搶救後即使無生命危險，可能留下神經性的後遺症，他呼籲民眾多重視自己的腦血管健康。

王妻表示，丈夫是美術教師，平時生活規律，在發病前身體都沒有什麼異狀，只有發病的當天開始出現劇烈頭痛，她返家後發現丈夫昏迷不醒，立即將他送醫，幸好手術成功，目前除了容易頭暈外，也未有太嚴重的後遺症，這才讓她放下心中大石。

劉善傑醫師表示，顱內動脈瘤常位在腦部血管分岔處或血管側邊，出現不正常的膨起，像一個小囊泡一樣，王男的動脈瘤位於前大腦交通動脈，約2公分，但顱內動脈瘤無論大小，只要破裂，就會引起出血性腦中風 ，是非常危險的病症，死亡率很高，幸好救治時間及時，才能順利恢復。

劉善傑表示，目前治療顱動脈瘤的技術已非常先進，像王男的手術就是由鼠蹊部置入微導管到顱內，放置白金線圈來栓塞動脈瘤，主要的治療優勢是傷口小，不須開顱治療動脈瘤，而王男清除血塊的手術屬微創手術，因此傷口小，患者恢復的速度也會比較快。

王妻說，丈夫之前在診所或醫院看感冒時量測血壓，就有發現血壓常常飆高到160以上，但因為沒有什麼不適，加上教書、帶小孩的生活很忙碌，也就不以為意。

劉善傑提醒，顱動脈瘤因為沒有症狀，往往都是破裂了，當事人才會知曉它的存在，可說是中壯年族群的沉默殺手，他建議有家族史、三高 病史、菸酒族及壓力大、或是有動脈硬化、先天性血管異常或曾經有頭部外傷的高危險族群，都可以考慮做腦部核磁共振篩檢，有需要的話醫師也會安排做血管攝影檢查，確認血管有無動脈瘤的出現，才能及早揪出這個隱形殺手。