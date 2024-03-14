飲食+4類運動 預防大腦退化

騎單車能提升心率，促進全身血液循環；示意圖。（圖／123RF）

一轉身，突然忘記要做什麼事情；做菜不小心又多加一匙鹽，家人抱怨過鹹；看著藥袋卻想不起來剛剛到底吃過沒......，你也有這樣的情形嗎？旁人提醒：「該吃銀杏了。」記憶力衰退是失智前兆之一，吃銀杏真的能補腦嗎？還有哪些食物可逆轉大腦退化，遠離失智症上身？

保健品別亂吃 易與藥物交互作用

台北中心綜合醫院中心診所神經內科主治醫師蔡秉晃說，「記性差要吃銀杏」是一般既定印象，銀杏葉萃取物的主要功效是促進血液循環，並沒有治療記憶力的效果，可以當作日常暢通末梢血管的保健食品。但要注意的是，銀杏具有抗凝血作用，不能與抗凝血劑併用，容易增加出血風險。

有降膽固醇功效的紅麴產品，則不能與降血脂藥、抗凝血藥物、肝腎疾病藥物一起吃，小心因交互作用而產生不良反應。另外，魚油所含的Omega-3被喻為抗發炎好物，是長輩常食用的營養補充品，其DHA成分可以幫助思緒靈光，對健康確實有益處，不過服用仍有禁忌，包括減緩凝血速度、刺激腸胃道，避免攝取過量，也要避開降血壓、抗凝血藥物。

椰子油防失智？ 過度攝取增加負擔

近年來，有「吃油防失智」的說法，又以椰子油最受矚目。蔡秉晃表示，椰子油具高含量的飽和脂肪酸，可說是植物油中的「豬油」，過度攝取會造成血管阻塞，反而增加罹患血管型失智症的風險。想要遠離失智症的威脅，不妨選擇冷壓初榨的油品，例如有益大腦健康的麥得飲食（MIND diet）中的橄欖油，以及食用含油脂的堅果類。

民眾常詢問的預防失智方法，還有鹿胎盤、卵磷脂、魚油、薑黃等。蔡秉晃提醒，含有抗氧化成分的保健食品，可幫助血液循環，但是對於預防認知功能衰退並無確切科學實證，還是應從日常生活、飲食型態著手。預防及延緩失智，不外乎規律運動，他推薦散步、阻抗肌力訓練、有氧及認知四類運動，加上良好作息與控制三高 、肥胖、慢性病。

預防失智推薦運動

1.散步：單純走路，就是有益於健康的運動；養成每日走2500步的習慣，即有一定效果

2.阻抗（肌力）訓練：靠牆深蹲鍛鍊下肢肌力，可預防肌少症、衰弱症，降低跌倒風險

3.有氧運動：能提升心率的游泳、跑步、跳舞、單車等，促進全身血液循環

4.認知運動：在進行拍手、踏步、走路的動作時，加入數拍子、念數字，刺激大腦