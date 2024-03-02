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別老盯手機 低頭族烏龜頸上身 還衍生胃食道逆流

NOW健康／陳郁茹 報導
(取材自NOW健康)
(取材自NOW健康)

現代人生活離不開手機，常常機不離手，卻衍生出許多健康問題。30多歲陳小姐習慣邊看手機邊吃飯，飯後雖會避免躺下以防胃食道逆流，但仍舊持續盯著手機看，整個人呈現從頭、脖子到肩膀都往前傾，甚至還有點駝背的姿勢。她近來因為胃食道逆流及便秘問題就醫，接受藥物治療效果不明顯，在經醫師提醒後，改變用餐及餐後的姿勢，症狀才有改善。

台北書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初指出，當頭部過度往前傾時，頸部上下的肌肉過於緊繃，旁人看起來類似烏龜伸出脖子維持不動一樣，就可能是「上交叉症候群」的病人，也就是常聽到的烏龜頸

上交叉症候群會讓胃食道逆流反覆發作？康本初解釋，此疾病不僅影響外觀，還時常造成肩頸痠痛，甚至患者會因為緊繃的肌肉壓迫胸腔、腹腔，導致伴隨消化不良、胃食道逆流及便秘的情形。

胃食道逆流是現代常見的疾病，當胃酸逆流而上時，會造成食道黏膜被侵蝕發炎受傷，引發原因和病人飲食習慣有關，而腹腔壓力過大也會使得胃的排空受到阻礙，導致疾病發作，因此體重過重、穿過於緊身的衣物、懷孕、不良的姿勢等等皆為疾病風險因素。

康本初提到，典型的胃食道症狀有火燒心、嘔酸水、喉嚨痛、胸口痛、吞嚥時有異物感等症狀，且胃酸若逆流到口腔還會引起慢性咳嗽、口腔異味、牙齒敏感、牙齒酸蝕等現象，長期未治療，可能提高罹患食道癌的風險。治療胃食道逆流，康本初說明，除了口服藥物外，還需要進行飲食、生活習慣的調整。他建議患者在飲食上少吃甜食、酸、辣等刺激性食物；少喝含咖啡因的飲料；避免快速進食；避免吃太飽；睡前間隔2至3小時避免進食。生活上最好戒煙、戒酒；體重過重者適度減重；避免穿著過度緊身衣物；避免不良的姿勢，特別是在用餐後的時間。

最後，康本初強調，改善胃食道逆流，除配合醫師治療外，生活及飲食習慣也要同時做調整！尤其現代人生活離不開手機，倘若用餐時、用餐後仍有使用手機需求，應特別留意姿勢，避免腹壓增加，而增加胃食道逆流發生的機會。

NOW健康

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