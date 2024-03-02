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夜尿影響長輩睡眠 常見3大原因

賴昀岫
夜尿是中斷睡眠的一大因子，如果在睡著後想如廁而醒來排尿，就是夜尿；示意圖。（圖／123RF）
夜尿是中斷睡眠的一大因子，如果在睡著後想如廁而醒來排尿，就是夜尿；示意圖。（圖／123RF）

不少長者因夜間膀胱過動症、夜間多尿、攝護腺肥大等問題，飽受夜尿困擾。夜晚頻繁起床如廁，容易跌倒骨折，若致行動不便需臥床，活動力下降，身體機能會下降，增加死亡率，同時會影響睡眠品質及內分泌狀況。

心臟衰竭、呼吸中止症都有關

夜尿是中斷睡眠的一大因子，如果在睡著後想如廁而醒來排尿，就是夜尿。台灣台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師戴定恩指出，常見夜尿三原因，一是尿路相關問題；二是心臟衰竭造成水分滯留，平躺時水分回流使腎臟製造尿量增加；三是睡眠呼吸中止症刺激身體分泌心房利鈉素，會增加尿量，必須仔細診斷引起夜尿原因、對症下藥，才能有效改善。

尿路相關問題引起的夜尿，包括男性攝護腺肥大、夜間膀胱過動症、夜間多尿等，戴定恩說，攝護腺肥大會使尿路阻塞、排尿不順或膀胱敏感，進而導致夜尿；膀胱過動症是指膀胱過度敏感，由於人平躺時，環境周遭造成的刺激感受較弱，就容易察覺膀胱的感受，使尿意更強烈；夜間多尿則是因老化造成生理時鐘變化，使腎臟在夜裡製造較多尿液，夜間尿量可能達到全日的三分之一。

夜間多尿問題，戴定恩表示，可使用抗利尿激素治療，但不得用於心衰竭病人，使用需特別小心，因會減少水分排出，若有水腫問題會加劇，可能導致血液鈉離子低下，進而引起神智不清或意識混亂等神經學症狀，十分危險。醫師會先確定病人體內鈉離子含量，或請患者配合補充鹽分。

副作用精液逆流 代表療效好

戴定恩說，攝護腺肥大導致膀胱過度敏感的夜尿問題，可用甲型交感神經阻斷劑（α-blocker）藥品例如tamsulosin等，幫助放鬆攝護腺、使尿道擴張，讓小便排尿順暢、減輕膀胱敏感度，常見副作用為姿勢性低血壓，在身體姿勢變化、移動時需特別留意，也可能導致逆行性射精，患者性行為時有射精感，但精液逆流至膀胱中未能排出，反而代表治療效果良好。

戴定恩指出，膀胱過動症在治療時，會使用膀胱放鬆藥品，包含β3腎上腺素受體作用劑藥品，例如mirabegron或使用抗乙醯膽鹼受器藥品。抗乙醯膽鹼受器藥品常見副作用為口乾、眼乾、腸胃蠕動變慢導致脹氣等，需留意可能導致眼壓上升，造成青光眼惡化、或影響失智症患者病況。

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