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拉肚子、便祕吃藥好不了 多吃「低腹敏」食物

記者周宗禎／台南報導
醫師提醒，腸躁症藥物搭配低腹敏飲食與生活習慣改變，可改善不適症狀；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，腸躁症藥物搭配低腹敏飲食與生活習慣改變，可改善不適症狀；示意圖。（圖／123RF）

許多人經常腹瀉、便祕反覆發作，長期吃藥無法改善，卻也沒有惡化。台南市立醫院腸胃內科主治醫師廖建彰提醒民眾，遇到這種狀況，有可能各種生化檢查都找不出原因，不要一直靠吃藥緩解。

廖建彰指出，這種反覆發作，卻無法以病理解剖、結構病變或生化檢查來解釋的胃腸疾病統稱「大腸激躁症」或腸躁症。西方國家發生率15至22%，以女性為多約70%；台灣的發生率則是在10至20%之間，跟西方國家一樣女多於男。

廖建彰表示，門診常會遇病人抱怨「拉肚子好幾個禮拜，吃藥都沒有改善」，其實大多是俗稱的「腸躁症」，除藥物更要調整飲食和生活習慣。

腸躁症常見腹瀉、便祕伴隨腹脹、腹痛、噁心，血液、糞便、內視鏡檢查沒有感染、消化道潰瘍、消化道腫瘤與其他器官疾病。

腸躁症致病原因醫學研究仍不完全清楚。廖建彰表示，患者腸道運動可能比正常人更敏感、運動過度或不足，腸道排空不規律或是壓力、焦慮、憂鬱等心理因素，生理、心理、環境和遺傳都有可能。

醫師治療腹瀉或便祕用抗痙攣劑、止瀉劑、安神劑、肌肉鬆弛劑、軟便劑，但沒有一種藥物可改善所有大腸激躁症的不同症狀，需依病人個別症狀給藥。

廖建彰建議調整飲食習慣，腹瀉型要避免高油脂食物、生菜或含咖啡因飲料；便祕型可攝取較多纖維如蒟蒻、燕麥且應避免容易造成脹氣食物如豆類、番薯、麵包，應補充腸道益生菌。

另研究顯示，低腹敏食物可減少腸胃道腹脹或腹瀉。高麗菜、菠菜、白木耳、奇異果、木瓜、葡萄、白米、糙米、燕麥、起司、南瓜子等屬低腹敏食物，可降低腸胃道不適。但需經醫師與營養師指導，不適合長期進行以免營養失衡。配合飲食生活習慣也要改變，例如充足睡眠、適度運動與心情放鬆，都有助改善與治療腸躁症。

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