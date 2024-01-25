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冬季乾癢別抓 醫警告：會愈抓愈癢 教你日常保養訣竅

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

35歲上班族吳小姐，多年來每到冬季天氣變冷皮膚就發癢，甚至抓到手臂和小腿都紅腫破皮，不但穿衣服造成皮膚刺痛，晚上睡覺翻來覆去睡不好導致睡眠不足，而且白天上班沒精神而影響工作績效，懷疑是自己吃了不乾淨食物引起皮膚過敏，卻不見症狀改善，為此苦惱不已。

缺脂性皮膚炎 氣溫較低易發作

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科薛聿涵醫師表示，皮膚由表皮、真皮和皮下組織所組成，乾性膚質的皮脂分泌量較少，缺乏油脂與水分，皮膚容易乾澀和緊繃；冬季乾癢又稱做「缺脂性皮膚炎」，當氣溫較低時，皮膚因血管收縮而導致汗水及油脂的分泌減少，皮膚的屏障失去天然護力便容易誘發乾癢。

這些原因都可能加重症狀 嚴重會致全身不適

薛聿涵醫師指出，尤其受冷風吹拂、待在乾燥空間、洗澡水溫較高、過度清潔和摩擦等都可能加劇症狀。冬季乾癢好發族群包括年長者、濕疹患者、異位性皮膚炎患者或乾性肌膚。常見病灶位於小腿前脛、大腿、手臂、腰部，嚴重者甚至會引發全身不適。

病灶只會愈抓愈癢 日常這樣保養

隨著冬季到來，皮膚也應該同步保養。薛聿涵醫師分享，首先是勤抹保濕乳液，一天可以塗抹數次，愈是乾冷愈要使用霜類或油質產品提供足夠的保護，洗完澡應擦乾身體後隨即抹上，減少水分的流失；洗澡的次數和水溫不宜過高，若有明顯乾癢，除了腋下和胯下部位，建議用清水洗沐即可；另外，衣物盡量避免粗糙毛料或是緊身樣式，減少刺激皮膚的機會。

此外，冬季乾癢只會越抓越癢，病患應該避免搔抓病灶，才不會讓皮膚狀況更加惡化。如果症狀仍然無法緩解，建議盡早諮詢皮膚科醫師給予適當的治療，確實做好皮膚保養。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60656

更多健康資訊：健康醫療網

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