【食力】3C族一定要吃葉黃素嗎？吃多少、吃多久才有幫助？

3C產品螢幕所發射出藍光，容易對眼睛帶來強烈氧化作用，補充足量的葉黃素，能預防黃斑部病變；示意圖。（圖／123RF）

人體葉黃素主要來自於深綠色蔬菜攝取。因此除了天天蔬果579、出外配戴太陽眼鏡、用眼15至20分鐘望遠休息以外，根據美國國衛院研究所資訊，每日攝取約葉黃素10毫克，且持續不間斷補充至少2個月，才能由內而外穩固眼睛健康。

有一句話我們從小聽到大，像兔子一樣多吃胡蘿蔔，胡蘿蔔素會讓我們的眼睛健康發亮。這源於存在視網膜的「β胡蘿蔔素」，它是維生素A前驅物，負責調節眼中維生素A濃度的恆定，維生素A與視網膜上的視蛋白作用後，讓我們即使身在黑暗處也能看得清楚。

預防老年性黃斑部病變 葉黃素效果明顯

β胡蘿蔔素除了調節感光作用，在其他氧化劑存在的狀況下，也是一種助氧化劑，研究發現高劑量服用，反而會增加吸煙者罹患肺癌的危險。所以現今學者開始研究起了「以葉黃素取代β胡蘿蔔素」的效果，發現針對老年性黃斑部病變的保健效果更明顯。

黃斑部的保健之所以是線下熱門議題，就在於智慧手機、平板電腦的出現，光線投影到眼底，主要都聚焦在黃斑部這個部位點上，而3C螢幕所發射出藍光，是高能量的光能，容易對眼睛帶來強烈氧化作用，而主要存在於黃斑部色素層中的「葉黃素與玉米黃素」則是強抗氧化劑，是人體內建濾藍光外掛程式，可以幫助黃斑部感光細胞過濾藍光、抵抗氧化壓力。

均衡攝取足量蔬果 可補充葉黃素

人體中的葉黃素主要來自於食物攝取，如深綠色蔬菜，玉米黃素則主要來自橘黃色植物，所以如果常滑手機又不愛吃菜，就猶如士兵大量傷損又遇缺不補，敵人隨意進門就能搞破壞，黃斑部老化速度加快，一旦出現濕性老年性黃斑部病變，通常病程變化快速，短時間內即可能造成中心視力嚴重受損且無法復原。

雖然美國國家衛生院在大規模的研究中發現，中度老年性黃斑部病變患者，攝取葉黃素與抗氧化配方後情況略有改善，但統計上還不夠強烈，仍然無法為功效下定論。但也有研究指出，連續至少2個月足量食用含黃斑色素的食物，可以增加血中黃斑色素的濃度，進而增加黃斑色素在黃斑部的濃度。所以天天蔬果579，出外配戴太陽眼鏡，並且用眼15～20分鐘望遠休息，絕對已是不會出錯的護眼配方。

足量葉黃素 至少補充2個月以上

飲食不均衡、蔬果量攝取嚴重不足的族群則可適度攝取葉黃素，一般保養需求的人可參考美國國衛院研究所採用劑量，每日攝取約葉黃素10毫克，最高不超過食藥署建議的30毫克上限攝取量，每天持續不間斷補充至少2個月，不要斷斷續續地吃，才能讓血中黃斑色素濃度有機會提升，進而才有可能幫助到眼睛。

(本文授權轉載自食力)