輕忽經痛 當心子宮內膜異位症 恐致不孕

子宮內膜異位症目前成因不明確，應減少食用加工製品，多吃原形食物，以降低環境荷爾蒙的刺激；示意圖。（圖／123RF）

現代女性普遍晚婚、晚生，往往在準備計畫生育 時，才發現不孕的問題。子宮內膜異位症是常見的婦科疾病，也是導致不孕的常見因素之一，對於想生小孩的女性，即使還不到準備生育的時間，也應盡早接受子宮內膜異位症的治療以避免病灶惡化，若等到輸卵管、卵巢沾黏嚴重或排卵異常，抑或是子宮環境發炎嚴重，想要受孕恐怕只能藉助試管嬰兒幫忙。

經血逆流 與基因、免疫系統有關

子宮內膜異位症常見侵犯子宮和卵巢，如果子宮內膜組織跑到子宮內膜以外之處，如到子宮肌肉層時稱為「子宮肌腺症」；若跑到卵巢則稱為「巧克力囊腫」；也可能跑到骨盆腔底或直腸上方，甚至侵犯膀胱直腸，造成經期血尿、血便等。台灣雙和醫院婦產科專任主治醫師許越涵表示，目前醫學認為可能與經血逆流、基因和免疫系統有關，但尚無確切定論。

女性罹患子宮內膜異位症全球發生的比例大約一成，初期可能只是輕微不適，不會特別做檢查，症狀明顯會開始出現嚴重經痛、合併腹瀉、腰痠背痛等症狀，或子宮內膜位在骨盆腔底造成沾黏，導致性交疼痛。

許越涵指出，女性求診時，會詳細詢問病程並做超音波檢查，非常嚴重的子宮內膜異位症甚至在醫師內診時即可觸摸到，或也可藉由抽血指數CA125的指標做參考輔助判斷。不過，初期透過影像較難確診，等到發現時可能已經較為嚴重，有文獻研究指出，子宮內膜異位症可能被延遲七年才診斷出來。

藥物治療 讓病灶萎縮

在治療上會針對患者是想減緩經痛症狀或想受孕採取不同處置，透過藥物治療能控制子宮內膜異位症、讓病灶萎縮，有效改善經痛，或服用避孕藥、注射停經針讓卵巢休息，避免病灶持續受到荷爾蒙刺激。子宮內膜異位症導致不孕的機率約正常人的三至四成，輕微的子宮內膜異位症透過配合排卵期或人工授精仍有自然懷孕的機會，嚴重者必需藉助試管，同時改善子宮內膜異位症並積極「做人」。

一名39歲的女性，每次來潮都會嚴重經痛，伴隨腹痛和腰痠背痛，30出頭曾陸續懷孕過2次，但最終都流產收場，幾年來無消無息，前來求診時經過全面評估，超音波顯示有子宮肌腺症及兩側皆有巧克力囊腫、分別為4和2公分多，CA125數值評估子宮內膜異位症的指標為106U/ml（正常值為35U/ml以下），輸卵管攝影也發現一側輸卵管明顯水腫，兩者都會影響胚胎著床。許越涵與患者討論後，最後決定進行試管嬰兒療程。

影響受孕 求助試管嬰兒

從開始檢查到試管取卵再培養優良胚胎，之後藉由手術將沾黏組織分離，再將輸卵管水腫進行阻斷，後續再用停經針治療子宮肌腺症，打造適合胚胎著床的健康環境，CA125的指標降到35以下的正常數值，確定狀況獲得控制後，便植入先前培育的胚胎，歷時約3個半月即成功受孕，40歲平安產子。

臨床上有些非常嚴重的子宮內膜異位症，停經針治療也無效，必須採用開刀減積的方式，但這種作法需要醫師十分謹慎小心處理，不然很可能影響子宮環境不利於受孕。醫師提醒，女性應多愛自己一點，如果經期有任何變化或不適，及早就醫評估，千萬不要自行亂服健康食品，以免錯過黃金治療時機。由於子宮內膜異位症目前成因不明確，避免接觸環境荷爾蒙，飲食前應洗手，規律作息、減少食用加工製品、多食原形食物，才能降低環境中可能的荷爾蒙刺激子宮內膜異位的發炎反應。（本文由NOW健康提供）