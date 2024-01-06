小寒吃鍋暖身需避「這類」食材 醫：按4穴位補腎顧元氣

吃薑母鴨、羊肉爐等熱性鍋物時，可添加蘿蔔等寒涼食材中和。（本報資料照片）

今年的1月6日是24節氣中之一的「小寒」，不少民眾會在小寒補氣養身，而小寒也恰好碰上各公司行號的尾牙、年末聚餐等。中醫師提醒，農曆年前，各公司行號聚餐頻率高，胃潰瘍和心血管疾病 患者也隨之增加，特別是這時節不少人會煮火鍋暖身，但身暖卻遇上天冷，恐會增加血管收縮的頻率引發心肌梗塞。建議火鍋添蘿蔔，睡前按3穴道補腎、顧元氣。

台灣中醫師公會全聯會理事長詹永兆說，大寒與小寒是全年最為寒冷的節氣，天氣轉涼，胃潰瘍病人會復發、肝硬化者，則要小心食道靜脈曲張破裂，這段時間增加的，還有中風 、心肌梗塞患者，尤其恰逢年末公司行號尾牙、親友聚餐多，很多人吃完大餐後，血脂濃度飆高，加上天氣冷血管收縮，很可能造成血管堵塞，提醒民眾務必留意。

詹永兆提到，最近很多患者拉肚子，一問之下才知道，是因為吃太冷，例如蘿蔔、長年菜、大頭菜、大白菜等，都屬於非常寒冷的食材，這個季節吃可能會吃太冷，烹調時要加點薑中和。

天冷大部分的人都會想吃火鍋，詹永兆表示，羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞等，都是可以選擇的應景溫補料理，不過要避免吃過量，除了心血管疾病風險外，太熱也容易上火導致病毒入侵，所以可添加蘿蔔等寒涼食材中和，避免過於燥熱。

保暖不外乎頭、頸、腳等部位，詹永兆建議，可以戴帽子和圍巾，尤其要蓋住後頸部的風池穴，因為風寒會從這裡灌入，一沒做好保暖，頭痛就找上門，同時也不要打赤腳，在這麼冷的天氣，建議民眾可以泡腳，因為腳離心臟最遠，泡腳可讓血管擴張、血液回流效果較好，就能減輕心臟負擔。

詹永兆說，泡腳的水溫和泡溫泉一樣，大概38至40°C，以不燙到腳為原則，時間上可泡25至30分鐘，如果覺得循環差，可以把薑煮成薑汁後加入，但要避免在用餐前後1小時進行，因為這段時間血液會集中在腸胃，如果泡了腳，讓血流到足部，反而可能造成消化不良。

泡完腳可以按摩穴道，詹永兆建議，冬天是補腎的季節，第三腳趾到腳根連線前三分之一處的「湧泉穴」，以及腳內踝跟阿基里斯腱連線中點的「太溪穴」，都是有助補腎的穴位，基本上按摩3至5分鐘都沒問題；覺得元氣不足，則可以多按膝蓋外側下方3吋，距脛骨前緣1橫指（中指）的「足三里穴」；覺得頭暈可以按頭頂正中央處的「百會穴」，幫助腦部循環。