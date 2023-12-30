醫師教「這招」助口水大噴發 嘴部乾巴長者受益少得病

根據北市牙醫師公會，健口操分解動作包括深呼吸、頸部傾斜運動、肩部運動、臉頰運動、手部旋轉運動、舌頭運動、唾液腺按摩運動、臉部運動、發聲練習共9大步驟。（記者林琮恩／翻攝）

長者注重養生，不少人喜愛飲用檸檬水調整體質，但牙醫提醒，若將檸檬水含在口中，營造酸性環境，恐會導致蛀牙機率上升，有患者因此全口蛀了8至10顆牙；口中水份是避免蛀牙的重點之一，民眾可藉「唾腺按摩」刺激唾液分泌，以減少蛀牙機率。

台北市牙醫師公會常務理事溫斯勇表示，一位長期在診所就醫的80多歲高齡患者，某次就醫出現8至10顆蛀牙，長者蛀牙雖不算少見，但該名患者過去並無大量蛀牙前例，經回溯生活習慣，發現是患者使用當時坊間流傳的「檸檬水養生」方式，導致口腔變成酸性環境，才引發蛀牙，事後至少3顆牙齒必須使用根管治療處理。

「若認為檸檬水有益健康，可直接將其喝下肚，不要含在口中。」溫斯勇表示，長輩年紀愈大，愈在意養生，因外傳喝檸檬水可以調整體質酸鹼度，便想要嘗試。但隨年紀增加，長輩蛀牙風險本就提高，原因包括刷牙力度因體力而減弱，以及喝水量減少等原因，比起年輕民眾，更需要注意口牙健康。

溫斯勇表示，口腔中的水分是影響蛀牙的關鍵因素，長輩因體力不佳，起身喝水意願下降，或擔心喝水就要常跑廁所等原因，飲水量下降，加上唾液分泌隨年紀減少，蛀牙的機率因此增加。北市牙醫建議，民眾可透過「健口操」按摩唾腺，刺激唾液分泌，降低蛀牙機率。

根據北市牙醫師公會，健口操分解動作包括深呼吸、頸部傾斜運動、肩部運動、臉頰運動、手部旋轉運動、舌頭運動、唾液腺按摩運動、臉部運動、發聲練習共9大步驟。其中最重要的唾腺按摩，民眾可以沿著耳朵前方、顴骨處的「耳下腺」前後繞圈按摩，並按摩下顎近脖子處的「頜下腺」，以及靠近下巴處的「舌下腺」。