寒流報到 國健署「8要點」做好低溫保健

首波寒流入夜後報到，國健署長吳昭君提醒，起床遵守「 慢、熱、起、穿、行」原則避免心血管疾病或中風急性發作。（本報資料照片）

20日起台灣明顯感到天氣愈發寒涼，入夜後將有冬季第一波寒流，低溫 下探攝氏10度（華氏50度）。預防連日低溫，保暖工作務必做好，國健署長吳昭君提醒，起床遵守「 慢、熱、起、穿、行」原則避免心血管疾病或中風 急性發作，另外保暖產品也應遵守2原則，同時參考「低溫保健8要點」度過寒流也保持健康。

入冬首波寒流將到來，吳昭軍表示，除了長者、三高患者及嬰幼兒外，早出晚歸或是輪值大夜班的民眾，也要注意「戶外」溫差，造成血壓突然升高，促發心臟病及中風急性發作。

同時，「室內」溫差也不可輕忽，門窗「不完全緊閉」，須適度通風，起床階段遵守「 慢、熱、起、穿、行」原則；保暖商品使用時注意2個重點，一是不能長時間使用，二則不建議直接接觸皮膚使用，一旦有異狀應盡速就醫。