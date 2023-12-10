安眠藥擔心吃一輩子？你可以有更安心的選擇

(取材自健康醫療網)

台灣睡眠醫學學會理事長暨台北榮民總醫院睡眠醫學中心執行長周昆達主任表示，長期失眠 會影響白天的專注力與警覺性、情緒與工作表現，也會增加肥胖、心血管疾病 、糖尿病與憂鬱症的風險。呼籲民眾若有失眠困擾，可尋求睡眠專科醫師針對個人狀況進行治療，現有治療包括藥物治療、認知行為療法，搭配睡眠衛生，都有助於改善睡眠品質。

人類睡眠機制為日出而作日落而息，生活作息，包括睡眠，都會受到外界刺激與光照的影響。現代人的生活與工作壓力增加，吃得多又運動少，外界的聲光刺激也多，睡眠障礙的問題因此越來越多。加上現代人壽命延長，患有的慢性病增加，相關症狀，例如:疼痛等，都會影響睡眠的質與量。

美國學者Spielman等人於1991年提出造成失眠的成因：包括失眠患者本身就具有一些容易造成失眠的前置因子(例如，容易緊張焦慮的特性)，在有生活壓力或身體疾病等「觸發因子」的引發下，造成失眠的產生。當失眠症狀維持一段時間，加上一些「維持因子」的摻合，像是：躺下床就擔心睡不著，白天沒想到的事情一幕幕在腦中清晰地撥放，於是又拿起了手機……。如此惡性循環，造成慢性失眠的問題。

改善生活習慣與環境因素

改善睡眠衛生習慣、只有要睡覺才躺上床，躺下後過一段時間睡不著就離開床，睡前少用3C產品、保持臥室黑暗、通風，都有助於培養睡意。

認知行為療法

學習放鬆與放下，別給自己太大壓力。

藥物治療

短期失眠可以考慮使用安眠藥進行治療，但副作用包括次日日間的嗜睡、認知功能受影響等等；長期使用安眠藥，特別是半衰期較長的苯二氮平類藥物，也有增加失智症風險的疑慮。此外，呼吸中止症患者若是吃苯二氮平類的安眠藥，也會有加重呼吸中止的風險；慢性阻塞性肺病的患者使用苯二氮平類安眠藥，也有報告指出會增加呼吸衰竭的風險。因此針對上述高風險的患者，使用助眠藥物要更加小心。目前市面上有一些新型安眠藥，呼吸抑制風險較小，提供給高風險患者更加安全的選擇。

何為褪黑激素？如何選擇安全的治療策略？

不少民眾擔憂安眠藥成癮，然而，坊間琳瑯滿目的產品，例如褪黑激素，真的有效嗎？ 周昆達理事長表示：「褪黑激素」是腦部松果體所分泌的一種特殊荷爾蒙，關燈陷入黑暗後分泌量會上升，可調節人體日夜週期。褪黑激素產品屬藥品列管，在國外購買褪黑激素，也須注意安全性。

「褪黑激素受體促效劑」為合成藥物，原理是作用在褪黑激素受體上，調節睡眠與覺醒週期，促進睡眠。經臨床研究驗證可改善失眠，效果比褪黑激素好，也較過去傳統鎮靜安眠藥溫和。並不會有抑制呼吸的風險，較適合慢性阻塞性肺病、睡眠呼吸中止症患者。由於此藥會經由肝臟代謝，肝功能不全的患者要小心使用。

一位68歲老闆入睡困難，不得已服用安眠藥，卻出現白天嗜睡狀況，嚴重影響工作與開會，「沒吃睡不著，吃了又精神不濟」。同時他又有呼吸中止症與慢性阻塞性肺病等共病症，病患也很擔心用藥的風險，內心十分掙扎。經由醫病討論後，他改服用褪黑激素受體促效劑，終於能夠安心地入睡，他也很滿意藥物的效果。

醫師呼籲，失眠是複雜且困擾的疾病。藥物選擇首重安全性，減少壞處、放大好處。民眾若有失眠困擾，可尋求睡眠專科醫師，針對個人情況找到最適合的治療方式。而且冰凍三尺非一日之寒，治療失眠不能只靠藥物一途，維持睡眠衛生、改善環境與睡眠習慣同樣重要，方能一夜好眠。

資料來源：健康醫療網

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