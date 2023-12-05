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失智者「錯認」、「誤認」怎麼辦？可先配合演出

黃安琪
醫院護士照顧一位患有失智症的長者。(美聯社)
醫院護士照顧一位患有失智症的長者。(美聯社)

當失智症病患逐漸退化，出現難以應付的精神行為問題，如「錯認」、「誤認」時該怎麼辦？台灣聖若瑟失智老人養護中心主任王寶英建議，可以先配合演出，讓失智者覺得問題被解決，緩和情緒後，再進行溝通。

王寶英分享，曾有一位游爺爺（化名）在機構住到以為自己是房東，不只不許人任意進房，機構有新住客入住，游爺爺還會生氣「秘書」未得他允許，任意讓人入住，王寶英便「身兼秘書」和游伯伯報告：「房東先生，那些人是新入住的房客啦！大家規矩都很好，你不用擔心。」

善用科技裝置 幫助記憶

面對失智浪潮，如何預防或是延緩失智？前氣象主播李富城指出，當年妻子過世時，寂寞、孤獨、悲傷等情緒一擁而上，加上疫情導致無法出門造成嚴重憂鬱，曾在住家附近迷路15分鐘，在醫師判斷未來有罹患失智症風險後，他分享如何調適心情，善用手機設定提醒等科技幫助記憶。

用興趣 訓練認知儲備

台灣大學職能治療學系副教授毛慧芬說，照顧者可以從失智者的生活經驗、背景等，從他們有興趣的事著手，尋找合適的訓練增加認知儲備，為大腦增加「水位」，延緩失智。

除了個人的努力，開業診所院長陳乃菁指出，目前社會多認為失智者只能在特定的環境中被照護，但失智者仍有一定的認知能力，可以獨自完成許多事，也期待被尊重、被友善對待，她呼籲社會應打破失智症標籤，才能迎接未來，邁入失智友善社區。

統計結果發現，一天當中長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，還是不足以預防失智症。...
統計結果發現，一天當中長時間久坐者，即使有固定運動的習慣，還是不足以預防失智症。(Getty Images)
失智症病患出現難以應付的精神行為時，照顧者常無所適從；此為示意圖。 （本報資料...
失智症病患出現難以應付的精神行為時，照顧者常無所適從；此為示意圖。 （本報資料照片）

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