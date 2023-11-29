肺癌死亡率居冠 靠低劑量電腦斷層揪早期病灶

台灣國健署針對肺癌高危險群，推動低劑量電腦斷層免費篩檢（LDCT）計畫，台灣是全球第一個針對不抽菸肺癌進行篩檢的國家。（本報資料照片）

肺癌是全球死亡率最高的癌症，美國聯邦醫療保險 和補助服務中心(CMS)去年宣布，擴大低劑量電腦斷層(LDCT)肺癌篩查覆蓋範圍，從55歲降到50歲。誰是肺癌高危險群？誰符合免費篩檢 條件？以下帶您了解LDCT檢查怎麼做，以及發現早期肺癌的重要性。

▌第1站 高危險群

Q：我是肺癌高危險群嗎？若不是高危險群，也需要做篩檢嗎？

肺癌高危險群包括：

1.具有肺癌家族史：50歲到74歲的男性或45歲到74歲的女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2.有重度吸菸史者：50歲到74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內的重度吸菸者。

若不是高危險群，若有健檢計畫，建議自費加做LDCT，頻率二年一次即可。

▌第2站 認識LDCT

Q：什麼是低劑量電腦斷層？跟肺功能檢查一樣嗎？

肺癌篩檢方式，早年靠X光，但人體胸腔不只有肺臟，尚有肌肉、肋骨、心臟、大血管、氣管等組織，在重疊投影下，病灶易被遮蔽；LDCT可偵測小到0.3公分的肺部病變，據國際實證，可早期發現肺癌。

LDCT對早期肺癌篩檢是有效的，X光只能在有明顯病兆的病人或晚期才看得到，無法取代LDCT，早期治療，醫療經濟效益是划算的。

低劑量電腦斷層只能用於肺部檢查，由於肺部內都是肺泡，空氣較多、穿透性佳，低劑量的放射線就能取得足夠清晰的影像，找出肺部結節或其他異常病變。

另外，隨著人口高齡化、吸菸、空汙等因素，慢性阻塞性肺病（COPD，肺阻塞）、氣喘、間質性肺病、肺纖維化等肺部疾病也逐漸受民眾重視，若民眾出現喘、咳等呼吸道症狀，鼓勵進行肺功能檢查，以利及早發現肺阻塞、氣喘、肺纖維化及肺炎等肺病。

LDCT對早期肺癌篩檢是有效的，X光只能在有明顯病兆的病人或晚期才看得到，無法取代LDCT。（本報資料照片）

▌第3站 篩檢風險

Q：肺癌篩檢會有輻射或其他風險嗎？有沒有可能發生過度診斷的情形？

進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢有其好處，同時也有風險。就吸菸高風險族群來說，肺癌篩檢的好處和風險如下：

●好處

1.降低死亡率：美國試驗結果顯示，低劑量電腦斷層肺癌篩檢可降低肺癌死亡率達20%；歐洲試驗結果顯示，男性肺癌死亡率降低達24%，女性降低更多。

2.早期發現肺癌：肺癌篩檢能減少晚期肺癌的比例，連帶提升病人的生活品質。

3.早期診斷其他疾病：可同時發現如慢性阻塞性肺病、冠狀動脈鈣化等。

4.輻射量暴露較低：低劑量電腦斷層輻射量暴露低於常規的斷層掃描。

●風險

1.過度診斷：少數惡化緩慢的肺癌，就算不接受篩檢，可能終其一生不會出現症狀或提早死亡，因此會有少數的比例屬於多診斷、多治療。

2.產生焦慮：若篩檢出陽性，於確認後續檢查結果前，會帶來等待的焦慮。

3.陽性率結果：約95%篩檢出的肺部結節是良性，陽性率問題會造成心理壓力，衍生後續追蹤、侵入性診斷，與相關併發症。

4.偽陰性結果：並非所有肺癌都可以藉由肺癌篩檢而及早診斷。

5.仍有低輻射量暴露：接受低劑量電腦斷層肺癌篩檢，平均一次的輻射線暴露約為1.5毫西弗。

▌第4站 報告異常

Q：篩檢顯示異常該怎麼做？怎麼避免偽陽性問題？

LDCT篩檢看到結節，未必是惡性腫瘤，要視結節是否會成長。若LDCT檢測 出肺部結節，放射科訂有判讀條件，會依照結節大小判斷，加上醫師雙重確認，就能降低偽陽性率。

篩檢若顯示異常，建議回到受檢醫院找胸腔內外科醫師依病兆態樣專業判讀、診斷、期別判定等。

若檢查無異常，建議多久追蹤一次？根據台灣研究發現，具肺癌家族史罹肺癌機率約為一般人的3倍，多發性（一次長很多地方）高達17%，女性遺傳機率更高。因此建議，具肺癌家族史可依醫師建議，每兩年做一次LDCT篩檢。

▌第5站 結節追蹤

Q：什麼是結節？結節怎麼分辨好壞？需要多久追蹤一次？

根據「台灣肺結節處置共識」指引，小於0.6公分的結節不需要馬上手術，建議可6至12個月追蹤1次，而0.6至0.8公分建議3至6個月要追蹤1次，0.8公分視為惡性處置。

常聽到「小結節定期追蹤就好」，但有的受檢者想開刀一勞永逸，又擔心挨了不必要的刀，怎麼辦？目前臨床上會以AI輔助檢視毛玻璃樣病灶的腫瘤密度、亂度，對於非常焦慮的受檢者3個月回診追蹤，清楚判斷結節有無形態變化，若無變化可拉長到半年追蹤一次，再來就可拉長到一年一次。

▌第6站 篩檢追蹤

Q：我篩檢陽性，後續該怎麼辦?

一般而言，自費做LDCT可以分兩種，一是到門診，自訴有高風險病史，可自費做LDCT，等待檢查報告出爐後，回診看報告；另一種是自費做健康檢查，其中包含LDCT的項目，同樣會在一定時間內提供檢查報告，如果自費篩檢醫院沒有給予肺癌篩檢標準化報告（Lung-RADS），也會有建議治療的報告，可主動向醫院詢問。