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肺癌患者2/3無吸菸史 專家：生活習慣很重要

賴昀岫
由於醫療進步，部分癌症已成了可治療的慢性病，但肺癌仍是因癌症死亡的主要原因。(Getty Images)
由於醫療進步，部分癌症已成了可治療的慢性病，但肺癌仍是因癌症死亡的主要原因。(Getty Images)

肺癌致病因子複雜，應該如何預防？專家認為，「天天五蔬果」的飲食概念很重要，烹調時避免高溫炒炸、規律運動，透過健康的生活飲食習慣有助避免罹癌。

台灣的肺癌患者中有三分之二沒有吸菸史，且晚期肺癌患者逾六成，目前認為空氣汙染、廚房油煙等是可能的環境影響因子，家族史也有相關性。

中研院士楊泮池及中華民國癌症醫學會、台灣免疫暨腫瘤醫學會、台灣肺癌研究學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣臨床腫瘤醫學會及台灣醫學會等六大醫學會，日前發表台灣肺癌防治共識，希望串連有力的防護網，跨部門的合作，針對不同期別肺癌擬訂不同防台策略，透過國家級肺癌辦公室整合和運用行政資源，串接預防、篩檢到治療，協助全面性改善肺癌預後。

台灣臨床腫瘤醫學會理事陳育民表示，肺癌死亡率與診斷期別高度相關，第一期肺癌五年存活率高達九成，若第四期才確診，五年存活率僅剩一成，差別相當大。

台灣肺癌研究學會理事長楊志新表示，不同基因型態要有不同治療，如何藉由接軌國際標準治療，幫助提高不適合手術的晚期肺癌患者的治療效果，絕對是國家級肺癌辦公室要達成晚期肺癌五年存活率倍增的重點，在健保資源限制下，仍有部分標靶藥物未獲給付，免疫藥物的給付也與國際指引有些許落差，因此，初級（預防）、次級（篩檢）及三級（治療）的三級防治目標，除讓肺癌治療接軌國際，也有助提升晚期患者存活率及生活品質。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震指出，肺癌的致病因子複雜，很多肺癌患者並沒有吸菸，且女性發生率高，因此，健康的生活飲食習慣很重要，如「天天五蔬果」的飲食概念，烹調時避免高溫炒炸、規律運動等，透過國家級肺癌辦公室的整合，從前期教育、健康習慣養成著手，再串接到篩檢和治療，全面性對抗肺癌。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長王鶴健補充，要從根本上幫助民眾遠離吸菸可能致癌的威脅；此外，空氣汙染如汽機車排氣、工業區廢氣的管控，需環保單位協助將空汙指標逐步降至國際標準。

醫學 腫瘤 篩檢

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