多喝百合枸杞菊花茶 止秋燥搔癢

中醫師建議皮膚乾癢時可喝百合枸杞菊花茶。（記者簡慧珍／攝影）

56歲男子的小腿最近冒出多條抓痕，朋友都以為被他的愛貓抓傷，結果是皮膚莫名搔癢，半夢半醒間自己抓癢造成，中醫師建議秋末冬初可多喝百合枸杞菊花茶，或食用富含膠質與膠原蛋白的食物保水，減少身體乾燥的不適感。

秋冬皮膚乾癢可用百合、枸杞、菊花烹煮茶飲。（記者簡慧珍／攝影）

台灣衛福部彰化醫院中醫師張煒東表示，中醫稱秋天身體缺水乾燥出現為「秋燥」，因「乾燥傷津液（體內水分），津液既耗。」就會出現口乾舌燥、皮膚乾癢、便祕 、乾咳、甚至流鼻血等燥象。

張煒東說，56歲吳姓男子就診時告訴醫護，他的皮膚最近很癢，因為太癢了，晚上半夢半醒之間拚命抓癢，抓到破皮，抓出一條條的抓痕，朋友以為他被愛貓抓傷，問道「你的貓發情？不是結紮了嗎？」讓吳男啼笑皆非。

張煒東表示，吳男是秋燥的典型症狀，通常秋燥病徵表現在皮膚上，可採清熱潤燥的方式，飲用百合枸杞菊花茶緩解，如果嚴重可攝食木耳、蘆薈、雞腳、魚皮、豬皮等富有膠質或膠原蛋白的食物，若口乾舌燥，喝水可解渴者只需多喝水，如果喝水無法改善可食用檸檬、金桔、金棗、柑橘、酸梅等水果增加唾液；秋燥季節應少吃偏乾或刺激性的食物，飲食最好還是諮詢醫師或營養師。