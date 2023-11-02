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躺下秒睡？小心身體警訊 7問題檢測有無「睡眠債」

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現代人生活壓力大，晚上常常翻來覆去睡不著，因此許多人相當羨慕一躺下就能立刻秒睡的人。不過，耳鼻喉科診所醫師張益豪表示，一沾床就秒睡不一定是好事，這其實是身體在暗示「缺乏睡眠」。

7問題自我檢視、改善作息

一躺下就立刻秒睡的人要注意，可別以為這是因為自己體質好睡的關係，有可能是身體警訊。張益豪醫師提到，一秒入睡其實不好，健康年輕人躺在床上平均約7－8分鐘才會入睡，上床秒睡可能有「睡眠債」問題，民眾可依以下7個問題來檢視自己的睡眠品質、評估是否有睡眠債問題：

假日的睡眠時間比平日多2小時以上（3分）

時常發現自己在電車或沙發上打瞌睡（1分）

一沾床便立刻入睡（1分）

早上起不來，睡醒後沒有神清氣爽的感覺（1分）

上午時常昏昏欲睡（1分）

必須設鬧鐘才能起床（1分）

每周至少有3天在不同時段就寢（1分）

檢視符合自己的部分後計算總分，張益豪醫師表示，總分若為0分，代表處於沒有睡眠負債的理想狀態；1分以上，代表有良好睡眠；3分以上，代表可能正在累積睡眠負債；6分以上，代表睡眠負債嚴重，需改善生活模式；滿分9分，代表睡眠負債即將破產，須立即充分休息。

睡眠品質比長度重要

若睡眠不好，會進而影響身體健康、免疫力。張益豪醫師強調，睡眠的品質比長度更重要，很多失眠者其實沒有失眠，而是「矛盾性失眠」，太過執著於自己有沒有很快睡著、睡眠時間是否夠長，常認為自己睡不好、睡得少，但如果有去做腦波等生理數據監測就會發現其實有睡著、睡得很好。

此外，許多人會在周五熬夜狂歡，在周末休假時晚點才睡，這對睡眠也會產生影響。張益豪醫師表示，每周有兩三個不同時間點就寢，其實會大大破壞生理時鐘，提醒民眾睡眠習慣不容易被建立，年輕時影響較小，但成年人最好不要這樣做，容易影響睡眠導致失眠問題。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59727

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