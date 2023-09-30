吃抗憂鬱藥恐突發性耳聾 醫：機率低但仍應注意

吃抗憂鬱藥物可能會出現突發性聽力喪失，但發生的風險其實非常低；示意圖。（Getty Images）

近日三軍總醫院臨床藥學部研究團隊發現，憂鬱症 患者服用常見的抗憂鬱藥物，可能導致「突發性感覺神經性聽力喪失」（SSNHL，俗稱耳中風 ）。其中，比起使用1至2種憂鬱症藥物的患者，同時使用4種抗憂鬱藥物的病患，更容易出現突發性聽力喪失的狀況，醫師在問診時應密切注意患者狀況。

三總研究團隊指出，服用抗憂鬱藥物如「選擇性血清素回收抑制劑」（SSRI）、「正腎上腺素與血清素回收抑制劑」（SNRI），以及「三環抗鬱劑」（TCA）與突發性聽力喪失有關，而這三款常見的抗憂鬱藥中，又以SNRI抗憂鬱藥物的使用較易發生。

突發性感覺神經性聽力喪失，是一種突發性的耳鼻喉科急症，通常只會有一耳出現症狀，確切病因不明。而有此症狀的患者，在72小時內的聽力將急速下降，並在發作時伴有耳鳴及暈眩症狀，若不盡速就醫治療，受損的聽力可能不易恢復。

對此，三軍總醫院藥師鍾佩珣強調，雖然吃抗憂鬱藥物可能會出現SSNHL的情形，但發生的風險其實非常低。同時鍾佩珣也表示，一般身心科醫師開立的藥物也多半只有1至2種，要真的開到4種不同的抗憂鬱藥物機率不高，只要正常用藥都無需太過擔憂。

吃抗憂鬱藥物可能會出現突發性聽力喪失，但發生的風險其實非常低。（本報資料照片）

不過若患者在服用抗憂鬱藥物後，發現短時間內聽力下降，且有出現頭暈等症狀，應盡速就醫告知醫師目前正在服用的藥物，以協助醫療人員進行迅速診斷及治療。

憂鬱症患者 罹乾癬機率增

此外，近期三軍總醫院臨床藥學部研究團隊也發現，憂鬱症與乾癬之間，似乎存在著部分關聯性，得到乾癬機率比非憂鬱症的人來得高。不過，若患者確認罹患憂鬱症後，經身心科醫師診斷後服用抗憂鬱藥物，則又有機會減少罹患乾癬的風險。

乾癬又俗稱銀屑病，為一種不會傳染的慢性皮膚疾病，患處呈紅色脫屑斑塊貌並引發搔癢不適，且在發病後多難以治癒。除乾癬可能嚴重影響患者的生活品質外，患者也可能因臉上或其他部位的病灶明顯且容易脫屑的情形，而產生心理壓力、社交上的困擾或罹患憂鬱症。

三總臨床藥學部組長高立庭指出，研究結果顯示憂鬱症患者後續罹患乾癬的風險，比沒憂鬱症的人高出1.32倍，且憂鬱症患者無論男女都有可能罹患乾癬。對此，三總藥師顏秋蘭表示，研究中皮膚有出現乾癬症狀的患者，以最常見的尋常性乾癬為主。

然而，研究團隊也發現，若憂鬱症患者服用抗憂鬱藥物如「選擇性血清素回收抑制劑」（SSRI）或其他低劑量的抗憂鬱藥物，反而有助於降低患者罹患乾癬的機率。