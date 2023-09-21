我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

入秋防疫 最新居家檢測可驗變種 9/25起免費預訂

低頭頻滑手機小心「頸紋」 如何保養、改善？醫師來解答

健康醫療網／記者吳儀文報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

現代人手機、3C產品幾乎不離身，低頭滑手機、追劇是許多人的休閒娛樂方式，但要小心不知不覺中頸紋就會因此出現。醫美診所陳珮吟醫師表示，若頸部肌膚經常受到擠壓，就有可能會加速紋路產生，也就是所謂的「姿勢型頸紋」，建議可透過適當的保濕、防曬、伸展、按摩，或是肉毒、電音波和填充物等醫美治療、改善。

頸紋形成原因包含先天、後天 3因素促成後天頸紋

頸紋出現會讓人有種顯老的感覺，因此頸部肌膚是越來越多人重視的保養部位。陳珮吟醫師說明，頸紋形成的原因分為先天、後天：

先天性頸紋：

主要是因為解剖構造中，韌帶與皮膚沾黏形成的，因此有些人在年輕時就有很深的紋路產生，則有可能是先天性的頸紋。

後天性頸紋：

老化型頸紋：最常見的頸紋類型，是因為膠原蛋白流失使肌膚鬆弛所導致的。

脂肪型頸紋：脂肪堆疊，形成一圈一圈的皺褶所致。

姿勢型頸紋：頸紋年輕化的成因之一，主要是長時間姿勢不良所導致，像現代人時常低頭滑手機、看劇等，都會導致頸部肌膚時常受到擠壓，加速紋路產生。

頸部肌膚如何保養？頸紋如何改善？

脖子是最能看出女人年齡的部位，但頸部肌膚究竟要如何保養呢？陳珮吟醫師表示，除了勤勞保濕與、防曬之外，適度的伸展、按摩，也有助於改善頸部血液循環，也能放鬆頸部肌肉，另外睡眠時選對枕頭也是許多人容易忽略的關鍵，太高、太軟的枕頭都容易造成頸部擠壓，導致頸紋的產生。

若是已經產生頸紋，則可透過醫學治療得到改善。陳珮吟醫師提到，有些人因為長期擴頸肌用力，導致有如火雞脖子的紋路，這時可以施打肉毒桿菌放鬆肌肉，此外，也可透過電音波，幫助皮膚緊實、淡化頸紋，以及填充物，如小分子玻尿酸和膠原蛋白增生劑，也能增加肌膚水分、促進增生，達到撫平細紋的效果。

不過，陳珮吟醫師提醒，任何治療都需經過專業醫師諮詢，並針對每個人不同的狀況評估，才能有更適合與滿意的治療效果。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59298

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

肌肉 醫學

上一則

憂鬱症患者罹患乾癬風險增 服用抗憂鬱藥卻可降發生率

延伸閱讀

李致一美容整形玻尿酸高效除皺 Juvederm Voluma XC 飽實肌膚容光再次煥發

李致一美容整形玻尿酸高效除皺 Juvederm Voluma XC 飽實肌膚容光再次煥發
脖子長腫塊怎麼辦？5大檢查步驟判別是否為癌症

脖子長腫塊怎麼辦？5大檢查步驟判別是否為癌症
大師長期低頭畫畫 頸椎病變險癱瘓 手術重生

大師長期低頭畫畫 頸椎病變險癱瘓 手術重生
養生／6防曬食物 助你維持白皙肌

養生／6防曬食物 助你維持白皙肌

熱門新聞

薑黃有治療消化不良的功效。(Pixabay)

快看世界／研究：治消化不良 薑黃跟藥物一樣有效

2023-09-14 11:56
（圖：健康醫療網提供）

眼袋顯老態 97歲女畫家「這招」找回初戀男友

2023-09-15 00:30
喝檸檬水好處多多，可以助消化、美白淡斑、降血壓、治療感冒等。（Getty Images）

排毒、淡斑、治感冒 檸檬水功效多

2023-09-13 02:00
聯安診所公布2萬3千筆膽固醇大數據。（記者李青縈／攝影）

低密度脂蛋白是壞膽固醇？ 醫師揭真壞「心」兇手

2023-09-14 05:06
（圖：健康醫療網提供）

「喉嚨好像卡住」竟是食道癌末期 醫揪30年禍首

2023-09-15 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

中年男不菸酒 胃食道逆流竟變食道癌 預防癌變這樣做

2023-09-14 00:30

超人氣

更多 >
中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開

中秋4生肖愛情運佳 屬蛇有反轉魅力 這生肖桃花朵朵開
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一
比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV

比亞迪在日本為何賣不好？日人更愛這款不到1.7萬小EV