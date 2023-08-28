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冠狀動脈嚴重鈣化堵塞 心導管手術神救援

謝進盛
柳營奇美醫院公布患者冠狀動脈嚴重鈣化堵塞手術前後改善對照圖。（圖 ：柳營奇美醫院提供）
柳營奇美醫院公布患者冠狀動脈嚴重鈣化堵塞手術前後改善對照圖。（圖 ：柳營奇美醫院提供）

69歲周先生冠狀動脈嚴重鈣化堵塞重度心臟衰竭病況危急，經台南柳營奇美醫院以「經皮微型心室循環輔助器」（Impella），心導管鑽石旋磨刀加上冠狀動脈震波碎石術，成功完成心導管手術，患者術後良好，院方持續追蹤中。

柳營奇美醫院心血管中心主任顧博明分享這起特殊案例，因周某冠狀動脈嚴重鈣化堵塞，很難只用傳統心導管手術，還得用心導管鑽石旋磨刀鑽開一條通道才能成功置放血管支架，但血管深層鈣化堵塞，可能造成其他血管併發症，或無法讓血管支架完全展開，須加上冠狀動脈震波碎石術，才能成功處理深層鈣化堵塞。

顧博明表示，施做這種高度危險性心導管手術，會先安裝葉克膜心臟幫浦，來維持住病人在手術中心肺循環，待術後心臟功能恢復穩定再拆除。

顧博明指出，周先生下肢動脈血管曾開刀修補過，不適合葉克膜大型管路，醫院引進「經皮微型心室循環輔助器」（Impella），也是目前世界最迷你的人工心臟，優點是管路直徑小，且血流是正向循環，比葉克膜更符合人體血流動力學。

顧博明指出，手術過程病人血壓降到很低，幸有Impella輔助，患者神智清楚，身體也沒有不適反應，讓醫師進行後續冠狀動脈震波碎石術處理病人血管鈣化堵塞問題，最後成功置放血管支架，手術完成後病人血壓恢復正常，也順利移除Impella，兩天後辦理出院，並定期於心臟科門診追蹤。

柳營奇美醫院說，自2022年11月執行中南部第一例冠狀動脈震波碎石術，成功處理深層的鈣化堵塞，迄今已累積40個成功案例。

博明 血壓 併發症

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